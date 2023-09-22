В Моршанске перед судом предстанет курьер мошенников Комментариев: 0



В рамках предварительного следствия было установлено, что в начале декабря прошлого года обвиняемый получил информацию от своего сообщника о месте, где можно забрать деньги, полученные путем мошенничества. Обвиняемый и его сообщник обманом звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников полиции и информировали их о том, что их родственники причастны к ДТП. С этой целью обвиняемый прибыл в Моршанск, и, используя обманные уловки, получил от пожилых местных жителей 250 000 рублей и 300 000 рублей. Затем часть денег он оставил себе, а остальную сумму передал своему сообщнику, совершившему это преступление вместе с ним.



Кроме того, обвиняемый также попытался завладеть 300 000 рублей у пожилой женщины, но по не зависящим от него обстоятельствам не смог осуществить это преступление.



Обвиняемый признал свою вину в совершении этих преступлений.



Теперь уголовное дело, после вручения копии обвинительного заключения, будет передано в Моршанский районный суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре Моршанска города было утверждено обвинительное заключение в уголовном деле, касающемся 22-летнего молодого человека, родившегося в Иркутской области. Его обвиняют по статьям 159 часть 2 и 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, с нанесением значительного ущерба гражданам, а также в крупных размерах).В рамках предварительного следствия было установлено, что в начале декабря прошлого года обвиняемый получил информацию от своего сообщника о месте, где можно забрать деньги, полученные путем мошенничества. Обвиняемый и его сообщник обманом звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников полиции и информировали их о том, что их родственники причастны к ДТП. С этой целью обвиняемый прибыл в Моршанск, и, используя обманные уловки, получил от пожилых местных жителей 250 000 рублей и 300 000 рублей. Затем часть денег он оставил себе, а остальную сумму передал своему сообщнику, совершившему это преступление вместе с ним.Кроме того, обвиняемый также попытался завладеть 300 000 рублей у пожилой женщины, но по не зависящим от него обстоятельствам не смог осуществить это преступление.Обвиняемый признал свою вину в совершении этих преступлений.Теперь уголовное дело, после вручения копии обвинительного заключения, будет передано в Моршанский районный суд для рассмотрения по существу.



