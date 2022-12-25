|
25 декабря - очередная годовщина ввода советских войск в Афганистан
Вчера, 16:32
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринске прошли памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине ввода советских войск в Афганистан.
Очень ответственно к этому мероприятию отнеслись главы администраций города и района Харников М.В. и Хубулов Г.Д. Огромное спасибо им за участие и поддержку от семей погибших воинов, и ветеранов боевых действий, отметили в организации ветеранов Афганистана.
По традиции, участники памятного события собрались у мемориала, где и прошли основные торжественные мероприятия. Выступления Харникова М.В. и Сухова А.К. были посвящены великому подвигу героев, которые выполнили свой долг.
Отец Игорь провел краткий молебен. Все присутствующие возложили цветы к мемориалу.
Память о погибших будет жить в наших сердцах!
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.