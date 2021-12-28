В г. Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ввода советских войск в Афганистан Комментариев: 0



Это траурная памятная дата, которая стала роковой для более чем 620 тысяч советских военных, принявших участие в боевых действиях, их родственников и друзей.



Сегодня мы не очень задумываемся о том, что в эти предновогодние дни 42 года назад тысячи наших отцов и братьев участвовали в событии, которое на 10 долгих лет отразилось на жизни нашей страны, на судьбах сотен тысяч советских семей.



Это событие положило начало очередного этапа в истории нашей Родины, когда она проверяла своих мужчин на мужество, стойкость и верность, когда долг и преданность, храбрость и боевая работа стали не словами из книг, а реальными строками из писем защитников Отечества, доставленных полевой почтой!



Это событие, благодаря которому в нашей стране появилось целое поколение ГЕРОЕВ, гордо называющих себя «ВОИН ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ»!



25 декабря 2021 года в 12.00 у мемориала «ВОИНАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ» по ул. Гоголевской в г. Мичуринске состоялся памятный митинг с возложением венков и цветов.



В 12.30, несмотря на неблагоприятные погодные условия, прошла панихида по погибшим воинам у стен мемориала. На мероприятии присутствовали члены ММО ТО ООО "РСВА" во главе с Председателем Правления Волковым И. И., помощником Председателем Правления ММО ТО ООО "РСВА" Портных Н. А., представители городской администрации и неравнодушные жители города Мичуринска, Мичуринского района, а также гости города.



К сожалению, время неумолимо, многие события с годами угасают в памяти, но такие важнейшие вехи нашей истории НУЖНО ЗНАТЬ ТОЧНО, чтобы не дать возможности различным манипуляторам сбить нас с толку и посеять в нас сомнения в отношении воинов-АФГАНЦЕВ, которые с честью и достоинством выполнили ПРИКАЗ РОДИНЫ!



Решение о вводе советских войск было принято постановлением №176/125 Политбюро ЦК КПСС за 13 дней до памятной даты. 25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан.Это траурная памятная дата, которая стала роковой для более чем 620 тысяч советских военных, принявших участие в боевых действиях, их родственников и друзей.Сегодня мы не очень задумываемся о том, что в эти предновогодние дни 42 года назад тысячи наших отцов и братьев участвовали в событии, которое на 10 долгих лет отразилось на жизни нашей страны, на судьбах сотен тысяч советских семей.Это событие положило начало очередного этапа в истории нашей Родины, когда она проверяла своих мужчин на мужество, стойкость и верность, когда долг и преданность, храбрость и боевая работа стали не словами из книг, а реальными строками из писем защитников Отечества, доставленных полевой почтой!Это событие, благодаря которому в нашей стране появилось целое поколение ГЕРОЕВ, гордо называющих себя «ВОИН ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ»!25 декабря 2021 года в 12.00 у мемориала «ВОИНАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ» по ул. Гоголевской в г. Мичуринске состоялся памятный митинг с возложением венков и цветов.В 12.30, несмотря на неблагоприятные погодные условия, прошла панихида по погибшим воинам у стен мемориала. На мероприятии присутствовали члены ММО ТО ООО "РСВА" во главе с Председателем Правления Волковым И. И., помощником Председателем Правления ММО ТО ООО "РСВА" Портных Н. А., представители городской администрации и неравнодушные жители города Мичуринска, Мичуринского района, а также гости города.К сожалению, время неумолимо, многие события с годами угасают в памяти, но такие важнейшие вехи нашей истории НУЖНО ЗНАТЬ ТОЧНО, чтобы не дать возможности различным манипуляторам сбить нас с толку и посеять в нас сомнения в отношении воинов-АФГАНЦЕВ, которые с честью и достоинством выполнили ПРИКАЗ РОДИНЫ!



