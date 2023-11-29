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44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан
Сегодня, 12:05
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25 декабря 2023 г. – очередная, 44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан.
Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» проводит ряд мероприятий (12+), посвященных этой памятной дате.
Краткий план проведения мероприятия:
- 12.00. – митинг, молебен, возложение венков и цветов к мемориалу воинов - интернационалистов;
- 13.00. – встреча боевых друзей в кинотеатре «Октябрь».
Мы приглашаем всех неравнодушных жителей г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа 25 декабря 2023 г. в 11.50. к мемориалу воинов – интернационалистов на ул. Гоголевская г. Мичуринска.
Российский Союз ветеранов Афганистана
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