В наукограде мичуринцы массово отпраздновали День Победы Комментариев: 0



После пандемийных годов с их ограничительными мерами сегодняшнее празднование Дня Победы стало особенно долгожданным и торжественным, даже несмотря на пасмурную погоду.



На площади имени Ивана Мичурина с флагами, георгиевскими лентами и портретами родственников собрались горожане, чтобы почтить память защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.



Представители школ, муниципалитета, различных учреждений и депутатского корпуса прибыли на центральную городскую площадь, чтобы поздравить мичуринцев с праздником Великой Победы.



С приветственными словами к землякам обратились генерал армии Николай Рогожкин, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген и глава города Максим Харников.



— 9 мая — святой и священный день для каждого из нас. Сегодня мы равняемся на участников Великой Отечественной войны, хотим быть достойными славы наших отцов, дедов и прадедов, и это дает стимул к новым достижениям во имя процветания Родины. В день празднования 77-летия Великой Победы низкий поклон всем, кто выстоял в той жестокой войне. Вечная слава павшим и живущим Героям. Вы – наша гордость, символ Мужества. Дорогие земляки, с праздником! С Днем Великой Победы! Здоровья, радости и долголетия, энергии и оптимизма! Мирного неба!? - поздравил мичуринцев глава города Максим Харников.



Песню «День победы», написанную композитором Давидом Тухмановым на слова Владимира Харитонова, исполнил солист Алексей Зверев, член ММО ТО ООО "РСВА".



Торжественным маршем прошли парадные расчёты. Горожане увидели в строю знамённую группу пожарно-спасательной части № 7 с флагом Российской Федерации и знаменем Победы, представителей отдела МВД России, линейного отдела, следственного изолятора № 3 УФСИН, Союза ветеранов Афганистана , военно-патриотического клуба «Память» и юнармейцев.



Затем на площадь имени Ивана Мичурина вступила колонна участников акции «Бессмертный полк», к которой присоединились с портретами своих родственников-ветеранов многие горожане. По традиции поддержал шествие глава города Максим Харников.

Бессмертный полк прошёл торжественным маршем до площади Славы. По пути к колонне примыкали новые участники народной акции.

По центральной улице проехалась колонна, составленная из отечественных ретроавтомобилей и военных транспортных средств.

На площади Славы протоиерей Алексий Гирич отслужил заупокойную литию.



К церемонии возложения цветов к Вечному огню присоединились руководство города, сотрудники муниципалитета, депутаты и представители государственных учреждений и общественных организаций.



Ещё одним центром притяжения горожан стало братское кладбище. Несмотря на ненастную погоду, горожане стали собираться здесь уже к одиннадцати часам. Многие пришли с детьми, в руках портреты родственников и живые цветы. Праздничное настроение создавали песни военных лет.



В 12.30 под колокольный звон в аллею перед братскими захоронениями вступили колонны техники, знаменосцев, несущих штандарты советских фронтов, реконструкторов, одетых в форму Великой Отечественной и Бессмертный полк, в рядах которого сотни горожан, несущих в руках портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны.



В первой колонне Бессмертного полка – глава города Максим Харников, генерал армии Николай Рогожкин, председатель Мичуринского Совета депутатов Константин Горлов, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.



У мемориала, посвящённого воинам Красной Армии, умерших в мичуринских госпиталях, участники шествия возложили цветы.

После завершения церемонии торжества, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продолжились.

Горожане пели песни военных лет под баян, все желающие могли отведать горячей солдатской каши, приготовленной в походной кухне. В наукограде отметили День Победы насыщенной праздничной программой. На центральной площади торжественным маршем прошли парадные расчёты и Бессмертный полк, на площади Славы состоялась церемония Памяти и Скорби, закончившаяся возложением цветов к Вечному огню.После пандемийных годов с их ограничительными мерами сегодняшнее празднование Дня Победы стало особенно долгожданным и торжественным, даже несмотря на пасмурную погоду.На площади имени Ивана Мичурина с флагами, георгиевскими лентами и портретами родственников собрались горожане, чтобы почтить память защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.Представители школ, муниципалитета, различных учреждений и депутатского корпуса прибыли на центральную городскую площадь, чтобы поздравить мичуринцев с праздником Великой Победы.С приветственными словами к землякам обратились генерал армии Николай Рогожкин, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген и глава города Максим Харников.- поздравил мичуринцев глава города Максим Харников. Песню «День победы», написанную композитором Давидом Тухмановым на слова Владимира Харитонова, исполнил солист Алексей Зверев, член ММО ТО ООО "РСВА".Торжественным маршем прошли парадные расчёты. Горожане увидели в строю знамённую группу пожарно-спасательной части № 7 с флагом Российской Федерации и знаменем Победы, представителей отдела МВД России, линейного отдела, следственного изолятора № 3 УФСИН, Союза ветеранов Афганистана , военно-патриотического клуба «Память» и юнармейцев.Затем на площадь имени Ивана Мичурина вступила колонна участников акции «Бессмертный полк», к которой присоединились с портретами своих родственников-ветеранов многие горожане. По традиции поддержал шествие глава города Максим Харников.Бессмертный полк прошёл торжественным маршем до площади Славы. По пути к колонне примыкали новые участники народной акции.По центральной улице проехалась колонна, составленная из отечественных ретроавтомобилей и военных транспортных средств.На площади Славы протоиерей Алексий Гирич отслужил заупокойную литию.К церемонии возложения цветов к Вечному огню присоединились руководство города, сотрудники муниципалитета, депутаты и представители государственных учреждений и общественных организаций.Ещё одним центром притяжения горожан стало братское кладбище. Несмотря на ненастную погоду, горожане стали собираться здесь уже к одиннадцати часам. Многие пришли с детьми, в руках портреты родственников и живые цветы. Праздничное настроение создавали песни военных лет.В 12.30 под колокольный звон в аллею перед братскими захоронениями вступили колонны техники, знаменосцев, несущих штандарты советских фронтов, реконструкторов, одетых в форму Великой Отечественной и Бессмертный полк, в рядах которого сотни горожан, несущих в руках портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны.В первой колонне Бессмертного полка – глава города Максим Харников, генерал армии Николай Рогожкин, председатель Мичуринского Совета депутатов Константин Горлов, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.У мемориала, посвящённого воинам Красной Армии, умерших в мичуринских госпиталях, участники шествия возложили цветы.После завершения церемонии торжества, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продолжились.Горожане пели песни военных лет под баян, все желающие могли отведать горячей солдатской каши, приготовленной в походной кухне.



