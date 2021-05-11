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Члены «РСВА» прошли торжественным маршем по площади И.В. Мичурина

Сегодня, 14:56
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Члены «РСВА» прошли торжественным маршем по площади И.В. МичуринаВ Мичуринске отметили один из самых значимых и любимых праздников для россиян – День Победы. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в наукограде основная часть мероприятий прошла в формате онлайн. В 2021 несколько акций все-таки организуют офлайн, но в усеченном составе. Меры также направлены на недопущение распространения коронавируса.



Члены «РСВА» прошли торжественным маршем по площади И.В. МичуринаВпервые в наукограде мичуринцы увидели парад военнослужащих, представителей правоохранительных органов и ветеранов боевых действий в 2019 году. Члены ММО ТО ООО "РСВА" в количестве более 30 человек приняли участие в Параде 2021 г.
Несмотря на дождь и ветер, в этот памятный день на главной городской площади прошёл торжественный парад.

Несколько сотен мичуринцев прибыли сюда, чтобы принять участие в поздравлении ветеранов с поистине великим праздником.

9 мая, в праздник Великой Победы, по площади Мичурина вновь прошел торжественный марш, в котором приняли участие: личный состав воинской части 67952, сотрудники силовых структур, МЧС, сотрудники СИЗО, ветераны боевых действий.

Чтобы горожане не пропустили самые важные моменты мероприятия, на площади имени И.В. Мичурина соорудили большой экран, на котором транслировали происходящее. Для ветеранов и их родственников, как для самых почётных гостей праздника, поставили трибуны с навесом. Правда, не все герои смогли присутствовать на параде. Среди стойких – Андрей Евсеевич Дрогобецкий, награждённый двумя медали «За отвагу», медалью «За взятие Кёнигсберга», медалью «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны I степени.

Была объявлена минута молчания, после которой стартовало торжественное прохождение марша. Командовал парадом начальник учебной авиационной базы Владимир Кулешов. По главной площади города прошли восемь «парадных коробок»: это 644-й учебный авиационный полк, отдел Министерства внутренних дел России по городу Мичуринску, пожарно-спасательная часть № 7, Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и другие.

Празднование в наукограде открыло возложение цветов к памятникам и бюстам, посвященным Героям Великой Отечественной войны в Мичуринске.

Отдать дань памяти погибшим в этот день соберутся: руководство города, общественность, волонтеры и депутаты.

Чеканя шаг, знаменная группа пронесла Знамя Победы и Государственный флаг. Шесть "парадных коробок" прошли в строю, отдавая дань уважения подвигу генералов, офицеров и рядовых, добывших победу в смертельной схватке с врагом, принесших славу русскому оружию, отстоявших свободу и независимость Отчизны.

Посетил мероприятие и поздравил мичуринцев с праздником ветеран Великой Отечественной войны Андрей Евсеевич Дрогобецкий. Со слезами на глазах он пожелал всем мирного неба над головой, здоровья и счастья.

В этот день к собравшимся обратился глава города Мичуринска Максим Харников:
- День Победы – дорогой сердцу каждого из нас праздник. Мы безгранично благодарны доблестным фронтовикам, самоотверженным труженикам тыла, отстоявшим Родину, подарившим нам возможность жить и созидать во благо будущих поколений. Ясного мирного неба, добра, взаимопонимания, счастья каждой семье, стабильности, процветания Мичуринску и Тамбовщине! С Днем Победы!!

С праздником горожан поздравил председатель Мичуринского городского Совета депутатов Илья Платицын:

"От депутатского корпуса Мичуринского городского Совета депутатов поздравляю вас с этой знаменательной датой: датой, которая вошла в нашу историю, датой, которая всегда будет с нами, несмотря на то, что некоторые силы пытаются ее забыть, переписать и изменить историю. Но память о наших отцах и делах не позволит нам этого сделать!"

В 10:00 по площади имени И.В. Мичурина торжественным маршем прошли военные и представители силовых структур. Традиционная акция «Бессмертный» полк в целях безопасности и сохранения здоровья мичуринцев прошла, как и в прошлом году, в онлайн-формате. Все герои прошли в онлайн-строю в один день – 9 мая – в 15:00. Специальный видеоряд с изображением мичуринцев-героев Великой Отечественной войны продемонстрировали на светодиодном экране на площади И.В. Мичурина. Фото своего ветерана можно было загрузить в специальный альбом в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/album-112261435_278995250) и Одноклассники (https://ok.ru/group/55745808629777/album/924637769233). Принимались фронтовые фото героев Великой Отечественной войны-уроженцев Мичуринска в электронном виде до 7 мая 2021 года.

На 13:00 праздничного дня состоялось освящения мемориального комплекса воинского кладбища на ул. Мичурина.

С 16:00 на светодиодном экране на главной площади города стартовала акция "Песни Победы". Видеоролики композиций военных лет, знакомые и любимые горожанами, демонстрировались на видеоэкране до 19:00. Далее Мичуринск присоединились к Всероссийской минуте молчания. В 21:00 мичуринцы из окон своих домов и с улиц разных микрорайонов наукограда смогли насладиться праздничным фейерверком. В небо взмыли 386 залпов, возвестив о мужестве героев и великом, значимом дне в российской истории – Дне Победы.

Кроме того, в течение всего Дня Победы и в преддверии него волонтеры адресно поздравили каждого ветерана, проживающего сегодня в Мичуринске.

Присоединился Мичуринск и к традиционным Всероссийским акциям: «Окна Победы», «Сад Памяти», «Поем двором», «Палисадник Победы», «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», Всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк» и другие.
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