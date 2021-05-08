В Мичуринске открыли мемориал солдатам, умершим от ран в госпиталях 0 Вчера в городе Мичуринске был открыл мемориальный комплекс солдатам, умершим от ран в госпиталях Мичуринска и Кочетовки. На гранитных плитах высечены имена 2 425 бойцов и командиров Красной Армии.

Тамбовская область снова оказалась в зоне ненастной погоды 0 Сегодня в Тамбовской области пасмурно, столбик термометра не будет подниматься выше 12 градусов тепла, временами ожидаются дожди. Кроме того, на территории области ожидается сильный ветер. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Тамбове массовыми мероприятиями встретили День Победы 0 9 мая в городе Тамбове прошли массовые мероприятия, посвященные Дню Победы. С утра на главной площади областного центра им. В. Ленина прошел парад.

С Днем Победы в Великой Отечественной войне! 0 Поздравляем вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Победа в Великой Отечественной войне потребовала от всего нашего народа огромного напряжения всех духовных и физических сил, беспримерного героизма на фронте и самоотверженности в тылу.

Сегодня в центре Тамбова ограничат движение транспорта 0 Сегодня в городе Тамбове, в связи с проведением праздничных мероприятий, движение транспорта будет прекращено с 8.30 до 13.30 на следующих участках дорог

9 мая салют пройдёт без концертной программы 0 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 9 мая в городе Тамбове салют пройдёт без концертной программы.

После ремонта открыли движение по улице Базарной 0 По ул. Базарная в городе Тамбове открыто движение, речь идет об участке, который проходит через р. Студенец.

За нарушение противопожарного режима составлено почти 400 протоколов 0 Сотрудники МЧС по Тамбовской области строго следят за соблюдением противопожарной безопасности, практически каждый день проводятся рейдовые мероприятия.

Тамбовчан ждет холодное 9 мая 0 На смену летнему теплу в Тамбовскую область пришло резкое похолодание.

С нарушением сроков завершены восстановительные работы на Гастелло 0 АО «ТКС» лишь 5 мая завершили восстановительные работы асфальтового покрытия, которые велись после замены полностью канализационного коллектора по ул. Гастелло в городе Тамбове.

В рамках федерального проекта в Котовске началось строительство дорог 0 В текущем году по национальному проекту «Жилье и городская среда» запланировано построить 3,1 километра автомобильных дорог в микрорайоне «Новый Котовск». На работы выделят 105 млн рублей.

На фоне роста цен - Тамбовская область наращивает экспорт 0 По сравнению с 2020 годом за первый квартал текущего года Тамбовская область нарастила экспорт сельхозпродукции. В частности на 42% увеличился экспорт мяса и субпродуктов, 13% растительного масла. Больше всего за январь-апрель регион экспортировал зерна – на 34 миллиона долларов.

Направлять в командировки только в случае крайней необходимости 0 В администрации Тамбовской области принято постановление о внесение изменений в документ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области».

Почетный гражданин Рассказовского района трагически погиб в пожаре 0 На днях трагически погибла почетный гражданин Рассказовского района, «Заслуженный учитель школы РСФСР» Нина Рыбина, которая проживала в селе Верхнеспасское.

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожных путях 0 Ночью на железнодорожном переезде станции Турмасово в Мичуринском районе Тамбовской области произошло ДТП с участием грузового поезда.

Администрация города Тамбова планирует взять в долг почти 1 млрд рублей 0 17 мая пройдут электронные аукционы на заключение договоров предоставления заемных средств администрации города Тамбова, речь идет о 925 миллионов рублей. Планируют открыть пять кредитных линий на 3 года.

В двух микрорайонах Тамбова снижено давление воды 0 В результате очередной аварии на магистральном водоводе диаметром 600 на улице Советской в городе Тамбове в двух микрорайонах снижено давление воды.

В Тамбовской области прививку сделали более 100 тысяч человек 0 По состоянию на 2 мая 2021 года в Тамбовской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 100 тысяч человек.

ФК «Тамбов» проиграл очередной матч 0 Вчера во время выездного матча на стадионе «Ростов Арена» наш футбольный клуб потерпел поражение в игре с «Ростовом».

Александр Коробко занял пост вице-губернатора 0 У Александра Никитина появился новый исполняющий обязанности заместителя главы администрации Александр Коробко, который приехал из Брянской области, - сообщает портал «Брянские новости». По словам Александра Коробко, Тамбов замечательный город.