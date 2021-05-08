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В Тамбове массовыми мероприятиями встретили День Победы

Сегодня, 07:10
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В Тамбове массовыми мероприятиями встретили День Победы 9 мая в городе Тамбове прошли массовые мероприятия, посвященные Дню Победы. С утра на главной площади областного центра им. В. Ленина прошел парад. На площади прошли 15 коробок, среди участников парада, воспитанники казачьего кадетского корпуса, кадеты-дёминцы, юнармейцы, студенты, сотрудники МЧС, действующие военнослужащие.

Представители КПРФ провели автопробег, а у мемориала «Вечный огонь» торжественный митинг. Выступавшие отмечали, что Тамбовская область дала Родине свыше двухсот Героев Советского Союза, свыше 100 тысяч тамбовчан были награждены орденами и медалями. А 50 человек стали полными кавалерами ордена Славы всех трёх степеней.

Во дворах города чествовали ветеранов Великой Отечественной войны.
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