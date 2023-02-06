Токарёвская птицефабрика начинает устранение выявленных нарушений

Союз ветеранов Афганистана из Мичуринска принял участие в уроке мужества «Диалоги поколений» 0 Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которую возглавляет И.И. Волков, уже много лет выполняют важную миссию – воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Сейчас, в период проведения

В Тамбове определены пять площадок для комплексного развития территорий 0 И.о. министра градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов сообщил журналистам, что в текущем году в нашем регионе планируют построить не меньше жилья, чем в 2022-м.

Расследуется уголовное дело по факту мошенничества при ремонте сельской школы 0 Прокуратура Мордовского района провела проверку по факту расходования бюджетных денежных средств при реализации национального проекта «Образование».

8 февраля — День российской науки 0 Сегодня страна отмечает день российской науки. Был учреждён указом президента России Б. Н. Ельцина 7 июня 1999 года. Праздник впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в 1999 году.

Константин Пудовкин избран главой Тамбовского района 0 Новым руководителем Тамбовского района на совете депутатов избран Константин Пудовкин, который недавно был назначен заместителем главы администрации района.

Суд защитил жилищные права многодетной семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 0 Прокуратура г. Мичуринска Тамбовской области провела проверку по обращению матери многодетной семьи, состоящей из 6 человек, о нарушении жилищных прав ее ребенка-инвалида.

В Тамбове запускают проект «Академия волонтеров «Тамбовский волк» 0 Тамбовский Добро.Центр приглашает зооволонтеров из регионов на бесплатное онлайн-обучение, которое организует ТРОО кинологический клуб «Горг». Курс называется «Академия волонтеров «Тамбовский волк».

Жители региона в 2022 году направили около 5 тысяч обращений по вопросам жилнадзора 0 Техническое состояние многоквартирных домов, качество коммунальных сетей и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги — такие вопросы лидируют среди обращений жителей региона в органы жилнадзора. Об этом на пресс-конференции рассказала исполняющая обязанности министра государственного

Ученики из города Котовска спели песню об артиллеристах 0 Город Котовск вышел в федеральную повестку после того как ученики местной школы искусств спели песню «333» об артиллеристах на спецоперации с текстом про «свастику» и «укропов». В администрации города заявили изданию «Подъём», что дети сами захотели исполнить именно эту композицию, так как город

Юристы разъяснили, какие меры господдержки положены населению в условиях санкций 0 Ассоциация юристов России выпустила методические рекомендации по разъяснению мер государственной поддержки граждан и представителей малого и среднего бизнеса в условиях санкций.

На «Прямую линию с Максимом Егоровым» за 4 дня поступило 366 обращений 0 15 февраля в 18.00 пройдет «Прямая линия с Максимом Егоровым». За несколько дней приема вопросов - с 31 января по 3 февраля - в адрес главы Тамбовской области по нескольким каналам связи поступило 366 обращений.

В библиотеке имени Пушкина любители восточной литературы отметили память китайского поэта Сяо Саня 0 В Тамбовской областной библиотеке имени А.С.Пушкина отметили сорокалетие памяти китайского поэта и революционера Сяо Саня, известного русским читателям под литературным псевдонимом Эми Сяо. Литературный вечер был организован центрами «Белый Слон» и «Диалоги культур» и Тамбовским региональным

В Тамбовской области планируют повсеместно ликвидировать сельсоветы 0 На этой неделе в районах Тамбовской области повсеместно проходят совещания с участием органов местного самоуправления по обсуждению вопроса перехода к одноуровневой системе, которая подразумевает ликвидацию сельских советов и формирование муниципальных округов.

До конца года должны завершить реконструкцию филармонии 0 Работы по реконструкции филармонии в Тамбове планируют завершить до конца текущего года, - сообщает Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области. В частности, речь идет о внешних и внутренних ремонтных работах, оснащении необходимым оборудованием и благоустройстве прилегающей

50 тамбовчан в 2022 году подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга 0 Совместный проект Почты России с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом был запущен в июле 2021 года. За полтора года Почта России направила добровольцам по всей стране 16 808 наборов для сбора биообразцов, в Тамбовскую область — 66.

Жительница Токарёвки судится с местной птицефабрикой по трудовому спору 0 Тамбовский областной суд в порядке апелляции рассматривает иск жительницы р.п. Токарёвка к местной птицефабрике по трудовому спору.

Прокуратурой защищены права жителей многоквартирного дома 0 Прокуратурой г. Котовска проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обращению жительницы одного из многоквартирных домов города.

В Тамбове в Парке Победы открыли памятник генерал-майору Василию Глазкову 0 В День воинской Славы России - 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Глава региона Максим Егоров принял участие в церемонии открытия памятника генерал-майору Василию Глазкову. Бюст герою установили в Парке Победы областного центра.

В Правительстве Тамбовской области прошли обыски 0 В рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудники УФСБ по Тамбовской области провели обыски и выемки документов в министерстве государственного жилищного, строительного и технического надзора правительства Тамбовской области, а также у и.о. министра Инны Левченко. Заместитель

В библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет вечер китайской поэзии 0 4 февраля в 15:00 Центр «Белый Слон», региональное отделение Общества российско-китайской дружбы и областная библиотека имени Пушкина приглашает всех любителей литературы и Востока на литературный вечер в честь сороковой годовщины со дня смерти китайского поэта и революционера Сяо Саня, известного