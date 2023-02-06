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Токарёвская птицефабрика начинает устранение выявленных нарушений
Сегодня, 14:33
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После обращений экологов общественников в надзорные ведомства, в результате проведённых проверок деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» были выявлены нарушения, которые в настоящее время устраняются. Об этом говорится в ответах прокуратуры Токарёвского района и Министерства сельского хозяйства Тамбовской области.
Это касается, в том числе и получения птицефабрикой лицензии на осуществление деятельности о сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I−IV классов опасности: «предприятием и Центрально-Чернозёмным Межрегиональным Управлением Росприроднадзора ведётся работа по оформлению лицензии на данный вид деятельности», — говорится в ответе регионального министерства сельского хозяйства.
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