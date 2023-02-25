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Роспотребнадзор выявил опасную продукцию производства «Токаревской птицефабрики»
Сегодня, 09:03
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По запросам Тамбовской региональной общественной экологической организации им. И.В. Мичурина надзорные ведомства прислали несколько важных ответов. В частности, в ответе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) говорится, что Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области выявлен факт нахождения в обороте опасной продукции ОАО «Токаревская птицефабрика», в отношении предприятия организована внеплановая проверка.
Тамбовская областная прокуратура, в свою очередь, сообщает о проведении специалистами тамбовского филиала ЦЛАТИ по поручению прокуратуры в феврале этого года исследований проб воды из пруда «Рогатый» — 100 м южнее ГТС водоема, куда птицефабрика сбрасывает сточные воды со своих очистных сооружений. По отдельным показателям загрязняющих веществ результаты исследования показали превышение. Новые обстоятельства позволили прокуратуре Токарёвского района отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. ст. 246 УК РФ и ст. 247 УК РФ, вынесенное ранее Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области и дело направили на новое рассмотрение.
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора также проводило проверки и по выявленным в её результате нарушениям виновные юридическое лицо и должностные лица ОАО «Токаревская птицефабрика» были привлечены к административной ответственности по ст. 8.5, ч. 1 ст. 8.14, ч. 3 ст. 8.21, ст. 8.1 КоАП РФ.
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