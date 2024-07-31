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ОАО «Токаревская птицефабрика» согласилось возместить ущерб за повреждение автомобиля
Истец обратилась в суд с требованием о возмещении ответчиком ОАО «Токаревская птицефабрика» материального ущерба, указывая, что на её автомобиль, который стоял на территории ответчика, произошел сход снежной массы с крыши здания, в результате чего её автомобилю были причинены механические повреждения. Сумма причиненного ущерба составила 249 300 рублей.
В ходе рассмотрения дела представитель ответчика предложила истцу заключить мировое соглашение, по условиям которого ответчик обязуется оплатить сумму исковых требований в общем размере 170 000 руб.
Определением Токаревского районного суда Тамбовской области мировое соглашение было утверждено.
Определение не вступило в законную силу.
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Истец обратилась в суд с требованием о возмещении ответчиком ОАО «Токаревская птицефабрика» материального ущерба, указывая, что на её автомобиль, который стоял на территории ответчика, произошел сход снежной массы с крыши здания, в результате чего её автомобилю были причинены механические
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