Застройщик «МГС Строй» попал под процедуру наблюдения
Вчера, 19:07
Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО СЗ «МГС Строй». Она продлится до 19 мая. Инициатором дела о банкротстве выступила государственная корпорация ДОМ.РФ.
Причиной судебного разбирательства стали долги по арендным платежам за земельные участки с объектами незавершённого строительства. Первоначально договоры аренды были оформлены на ООО СЗ «Компания Козерог», однако в ноябре 2021 года часть недостроев перешла к «МГС Строй» вместе с обязательствами по оплате аренды.
Ранее ДОМ.РФ добилась частичного взыскания задолженности через Арбитражный суд города Москвы. Вместо заявленных 13,6 млн руб. суд взыскал с застройщика 5 млн руб. долга и 1,1 млн руб. неустойки.
Кроме того, серьёзные финансовые претензии к компании предъявил и прежний застройщик. В 2024 году ООО СЗ «Компания Козерог» потребовало взыскать с «МГС Строй» более 74 млн руб. по договору купли-продажи. Суд удовлетворил требования частично и обязал выплатить 55 млн руб.
ООО СЗ «МГС Строй» работает с 2020 года. Компанией руководит Андрей Горбунов. Финансовые показатели за 2024 год в части выручки не раскрыты, при этом зафиксирован небольшой убыток.
Процедура наблюдения предполагает анализ финансового состояния компании и формирование реестра требований кредиторов. Решение о дальнейших шагах по делу о банкротстве будет принято судом позднее.
