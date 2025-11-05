|
Арбитражный суд ввёл процедуру наблюдения в отношении подрядчика по модернизации котельных в Тамбовской области
Сегодня, 12:08
Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении компании ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» — одного из крупных подрядчиков по строительству и реконструкции котельных в регионе. Основанием для этого стал иск головной структуры — АО «УК Компьюлинк Инфраструктура» о взыскании 503,5 млн рублей, включающих задолженность по займам и начисленные штрафные санкции.
Компания «Компьюлинк инфраструктура ТО» с 2017 года участвовала в реализации концессионных соглашений с правительством Тамбовской области и муниципальными образованиями, занимаясь реконструкцией и строительством объектов теплоснабжения. Однако часть обязательств так и не была выполнена, что привело к расторжению контрактов и многочисленным судебным разбирательствам.
Введение процедуры наблюдения означает назначение временного управляющего, который должен оценить текущее финансовое состояние компании и определить перспективы её дальнейшей работы. Судебный процесс станет ключевым для решения вопроса о судьбе действующих контрактов.
Отмечается, что головная структура — АО «УК Компьюлинк Инфраструктура» — также проходит процедуру банкротства. Среди инициаторов иска к управляющей компании — ИФНС России №26 по г. Москве, ООО «Инфралинк», а также индивидуальные предприниматели Константин Косткин, Андрей Муха и Сергей Зиновьев.
