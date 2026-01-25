|
Липецкое ООО «СУ-1», работавшую в Тамбовской области, пытаются обанкротить из-за долгов на 130 млн рублей
Арбитражный суд Липецкой области начал рассматривать дело о банкротстве ООО «СУ 1» по заявлению регионального управления Федеральной налоговой службы. Общий объём налоговой задолженности компании достиг 130 млн рублей, значительная часть которой приходится на пени и штрафы.
Фирма действует с 2018 года, занимается электромонтажными работами и в последние годы активно участвовала в государственных и муниципальных контрактах. По официальным данным, в 2023 году выручка предприятия превышала 230 млн рублей, однако финансовая устойчивость компании, судя по объёму долгов и исполнительных производств, заметно ухудшилась.
ООО «СУ 1» имеет репутацию проблемного подрядчика: компанию неоднократно включали в реестр недобросовестных поставщиков, а сейчас она фигурирует сразу в нескольких арбитражных спорах и сотнях исполнительных производств.
Для Тамбовской области эта история небезразлична. Руководитель и владелец липецкой компании ранее оказался в центре уголовного разбирательства, связанного с выполнением муниципального контракта в Мичуринске. Следствие полагает, что при благоустройстве общественного пространства подрядчик допустил замену материалов, что привело к ущербу бюджету.
Рассмотрение дела о банкротстве «СУ 1» продолжится в феврале. Если требования налоговой будут удовлетворены, компанию может ожидать введение процедуры наблюдения с последующими ограничениями хозяйственной деятельности.
