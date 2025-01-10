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Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрит иск к «ТЭКО-Сервис»
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора против компании «ТЭКО-Сервис», которая является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Елецкой зоне Липецкой области. Подробности исковых требований пока не разглашаются.
«ТЭКО-Сервис» неоднократно становилась объектом внимания надзорных органов. Ещё в 2022 году Арбитражный суд Липецкой области обязал компанию выплатить более 1,5 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду.
На протяжении работы регоператор подвергался административным наказаниям, включая штрафы и требования пересчёта платы за коммунальные услуги.
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