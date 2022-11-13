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В Тамбове отремонтировали отделение судебно-медицинской экспертизы
Вчера, 16:51
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В Тамбове завершили ремонт судебно-биологического отделения областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В учреждении появилась новая лабораторная мебель, современное качественное освещение и оборудование.
В этом отделении специалисты проводят экспертизы биологических объектов и следов на вещественных доказательствах по постановлениям следователей. Ежегодно в учреждении исследуют порядка 30 тысяч единиц материала.
Мероприятия ремонта провели по госпрограмме “Развитие здравоохранения Тамбовской области". Ремонт не только повысит качество экспертиз, но и создаст комфортные условия для сотрудников отделения.
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