Центр «Белый слон» организовал в Тамбове урок китайской чайной церемонии 0 13 ноября в Тамбове на территории йога-студии «Аштанга Тамбов» прошёл первый мастер-класс по чайному искусству от центра «Белый слон». Китайский мастер Чжэн Лици рассказала гостям о видах чая Поднебесной, а также об их истории и культурном значении.

Неизвестные разбили несколько остановок Тамбова 0 По сообщению пресс-службы администрации города Тамбова, в минувшие выходные неизвестные разгромили остановки на севере областного центра - «ул. Чичерина», «Северо-Западная улица» и «Спортивный комплекс». Заявление о вандализме в полицию направило МУ «Пассажирские перевозки».

Прокурор обязал образовательное учреждение оснастить медицинские кабинеты необходимым оборудованием 0 Прокуратура города Котовска провела проверку исполнения образовательными учреждениями города законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, в ходе которой выявила нарушения.

ДТП в Инжавинском районе: подросток погиб на угнанном ВАЗе 0 13 ноября примерно в 18:00 возле дома 21 села Семёновка Инжавинского района районе случилось ДТП. В происшествии погиб 17-летний подросток, угнавший «ВАЗ-2106» покататься.

Сильный ветер вызвал аварию электроснабжения на западе Тамбова 0 В Тамбове 13 ноября сильный ветер привёл к аварийному отключению электричества. Остановились ВЗУ-3 и ВЗУ-4 (водозаборные узлы).

В Тамбове отремонтировали отделение судебно-медицинской экспертизы 0 В Тамбове завершили ремонт судебно-биологического отделения областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В учреждении появилась новая лабораторная мебель, современное качественное освещение и оборудование.

Попытка строительства в Пригородном лесу переросла в потасовку 0 Вчера в Пригородном лесу буквально разворачивались боевые события. Представители застройщика начали огораживать очередной участок леса, так называемую территорию зоны отдыха – «Горку». Местные жители вышли живой цепью защищать Пригородный лес, ситуация практически переросла в потасовку между

В Котовске закончили ремонт дороги на городское кладбище 0 В Котовске подрядчик готовится к приёмке работ по ремонту дороги на улице Сосновой, ведущей на городское кладбище. Местные жители долгие годы добивались ремонта дороги.

Льготникам выдали землю - без электричества, воды, газа и дорог 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обозначил серьезную проблему, что много лет городские власти, которые выдавали землю льготным категориям граждан в селе Селезни Тамбовского района не могут туда провести коммуникации.

В Тамбовской области обнаружили тонну фальсифицированного сыра 0 Россельхознадзор выявил поставку фальсифицированного сыра в соцучреждения Тамбовской области. Так, ИП Мордасов В.А. доставил в регион тонну сыра от ООО «Стимул» без документов, подтверждающих происхождение продукта.

В Тамбове разобрали «народную» плотину 0 10 ноября в Тамбове разобрали «народную» плотину, возведённую на средства бизнесмена Александра Романова. Демонтаж привёл к резкому снижению уровня воды в реке Цна.

У больницы Архиепископа Луки запретят остановку транспорта 0 В Тамбове у городской клинической больницы имени Архиепископа Луки запретят остановку транспорта. Таблички «Работает эвакуатор» уже установили по обеим стороны улицы Гоголя.

«Вкусные пятницы» от Россельхозбанка знакомят тамбовчан с местными производителями 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка 11 ноября провел выездную фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». Предприятие, общая численность сотрудников которого составляет 1600 человек, является единственным в России и СНГ

В Тамбовской области откроют первый памятник бойцам СВО 0 У здания школы Инжавинского района в феврале 2023 года, накануне годовщины спецоперации, установят первый в Тамбовской области памятник героям СВО. Прототип скульптуры - боец-тамбовчанин Роман, погибший при исполнении воинского долга.

В тамбовском сквере на Киквидзе включили новые фонари 0 В Тамбове в новом сервере на улице Киквидзе установили 37 энергоэффективных светильников. Территорию обустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».

В Тамбове реконструируют территорию около Дома культуры «Знамя труда». 0 В Тамбове идёт масштабная реконструкция территории около Дома культуры «Знамя труда». Работы продлятся до конца ноября.

Токарёвскую птицефабрику ожидает проверка Росприроднадзора 0 Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В.Мичурина в интересах жителей Токаревского района направила в адрес Росприроднадзора заявление с просьбой проверить деятельность местной птицефабрики.

В Тамбове пройдет мастер-класс по чайному искусству 0 13 ноября в помещении школы йоги «Аштанга Тамбов» (ул. Н. Вирты, 16, цокольный этаж) пройдет первый из серии мастер-классов по чайному искусству с чайным мастером Чжэн Лици в 17:00 (12+).

Тамбовчане могут платить за мусор без комиссии 0 АО «Тамбовская сетевая компания» сообщает, что для всех жителей Тамбовской области появилась возможность платить за услугу по обращению с ТКО. Для этого необходимо установить мобильное приложение Энергия+ или зарегистрироваться на сайте lk.tosk.tmb.ru. Шестизначный код для регистрации в личном

В регионе заложили более 180 гектаров садов интенсивного типа 0 В Тамбовской области проходит осенняя закладка садов, в данный момент - интенсивного типа. Плотность посадки - от 800 растений на гектар.