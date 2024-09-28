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В западной части Тамбова восстановлено водоснабжение после аварии на водоводе

Вчера, 09:40
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Жители западной части Тамбова столкнулись с пониженным давлением холодной воды из-за аварии на сборном водоводе диаметром 300 мм, питающем систему от скважин ВЗУ-4. Течь, обнаруженная на водоводе, привела к необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, которые длились в течение дня.

По данным коммунальных служб, ремонтные работы завершены, и в настоящее время идёт заполнение резервуара чистой водой. Давление в водопроводе будет постепенно восстанавливаться в течение вечера.

Ранее также сообщалось, что жители домов по улице Киквидзе оставались без горячей воды из-за изношенных труб, что было обсуждено на встрече городских властей с жильцами.
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В западной части Тамбова восстановлено водоснабжение после аварии на водоводе

Вчера, 09:40
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