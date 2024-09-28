В западной части Тамбова восстановлено водоснабжение после аварии на водоводе 0 Жители западной части Тамбова столкнулись с пониженным давлением холодной воды из-за аварии на сборном водоводе диаметром 300 мм, питающем систему от скважин ВЗУ-4. Течь, обнаруженная на водоводе, привела к необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, которые длились в течение дня.

В Притамбовье обострилась ситуация с отсутствием дороги к жилым домам 0 Жители села Большая Липовица Тамбовского округа обратились к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину с просьбой решить проблему транспортной доступности улицы Малая Липовица. На данный момент попасть на эту улицу можно только через сельскохозяйственное поле по

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения охраны труда, приведшего к травмам двух рабочих 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, которое привело к серьёзным травмам двух рабочих в городе Рассказово. По данным следствия, индивидуальный предприниматель, на которого работали пострадавшие, подозревается в нарушении требований охраны труда,

Министерство юстиции и безопасности области предоставило обновленную информацию о лесном пожаре под Тамбовом 0 Министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области обновило данные о пожаре, охватившем лес вблизи посёлка Тригуляй. Специалисты продолжают мониторинг зоны возгорания, дежурные бригады будут находиться на месте в течение всей ночи. Утром к работам по контролю и локализации пожара

Лесной пожар в районе Тамбова активно тушат 0 27 сентября Тамбов накрыло густым дымом, который быстро привлёк внимание горожан. Фото и видео с сильным задымлением начали активно распространяться в соцсетях. Причиной стало масштабное возгорание леса в районе посёлка Тригуляй, который входит в состав городского округа город Тамбов.

Максим Егоров вручил медали «За содействие СВО» на церемонии в честь 87-летия Тамбовской области 0 В учебном театре Державинского университета прошла торжественная церемония награждения, приуроченная к 87-летию Тамбовской области и двухлетию со дня основания благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины». Впервые глава региона Максим Егоров вручил медали «За содействие СВО». Этой наградой

Жители села Донского просят учесть их мнение при расширении трассы через населённый пункт 0 По просьбе жителей села Донского Тамбовского муниципального округа Артём Александров направил запрос в окружную администрацию с вопросом о проведении общественного обсуждения проекта расширения трассы, проходящей через село. В своём ответе администрация округа ссылается на ч. 10 ст. 45 ГК РФ,

Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения после отравления студентов в лагере «Спутник» 0 Пресс-служба Роспотребнадзора Тамбовской области сообщила подробности инцидента с отравлением студентов, произошедшего в оздоровительном центре «Спутник» во время проведения ежегодной Школы студенческого актива «Ты — лидер!». 26 сентября 14 студентов обратились за медицинской помощью с симптомами

Жители Инжавинского округа просят председателя СКР проверить деятельность «Токарёвской птицефабрики» 0 Инициативная группа жителей Инжавинского округа Тамбовской области обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика», - сообщает издание «Региональные известия». Жители обеспокоены ухудшением

Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления студентов в Мичуринском округе 0 В Мичуринском округе начато расследование по факту массового пищевого отравления студентов, находившихся в детском оздоровительном лагере «Спутник». Информация об острой кишечной инфекции, поразившей участников мероприятия, была распространена в СМИ, что привлекло внимание прокуратуры и

Суд приговорил троих мужчин к лишению свободы за похищение девушки в Тамбовской области 0 Суд вынес приговор по делу о похищении девушки, произошедшем в прошлом году, когда несколько мужчин пытались действовать в рамках кавказских обычаев, игнорируя российские законы.

Суд отклонил жалобу «Тамбовэнерго» по делу о взыскании 171 млн рублей с «Тамбовской сетевой компании» 0 Арбитражный суд Центрального округа отклонил жалобу филиала ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго», который пытался оспорить решения предыдущих инстанций по иску против АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Компания требовала взыскать 171 млн рублей за якобы «необоснованное обогащение», но суд

Встречи ветеранов с школьниками: патриотизм и история на уроках мужества 0 С началом учебного года члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжили проводить встречи и экскурсии с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа в музейной комнате «Боевой Славы».

Число заболевших ОРВИ в Тамбовской области выросло на 23% за неделю 0 С 16 по 22 сентября в Тамбовской области зафиксирован рост числа случаев ОРВИ на 23% по сравнению с предыдущей неделей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 2171 человек с симптомами ОРВИ. Взрослые составляют 31% от общего числа заболевших.

В Тамбове произошла драка со стрельбой: возбуждено уголовное дело 0 Вечером на севере Тамбова, на улице Свободной, произошёл инцидент со стрельбой, ставший уже вторым подобным случаем в этом районе. Согласно записям с камер видеонаблюдения, двое мужчин подъехали к дому по адресу Свободная, 8, где к ним присоединились ещё двое. Между ними возникла ссора, которая

Начальницу почтового отделения в Тамбове обвиняют в присвоении более 1,3 млн рублей 0 В Октябрьском районном суде Тамбова будет рассмотрено уголовное дело по статье 160 ч. 4 УК РФ, касающееся присвоения и растраты в особо крупном размере. Под судом окажется начальница одного из почтовых отделений, которая обвиняется в незаконном присвоении и растрате более 1,3 млн рублей.

Арбитражный суд отказал «Компьюлинк инфраструктура ТО» в расторжении концессионного соглашения и взыскании 412,9 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области отклонил иск компании ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», которая является частью ГК «Компьюлинк». Компания требовала расторгнуть концессионное соглашение на строительство котельных в Котовске и взыскать с администрации 412,9 млн рублей. Иск был подан в ноябре

В Тамбовской области продолжается масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов 0 В Тамбовской области активно продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. На данный момент работы завершены в 50 зданиях, еще в 97 — ведутся ремонтные работы. Для шести домов подрядчика выбирают в настоящее время, а для 69 объектов разрабатывается проектно-сметная документация. Эта

Дом Чичерина продан на торгах в Тамбове за 9,1 млн рублей 0 Объект культурного наследия — дом Андрея Чичерина, расположенный на улице Советской, 78А, был выставлен на торги в Тамбове с начальной ценой в 1 рубль. Этот дом, построенный в XIX веке, имеет историческое значение, так как его владельцем был Андрей Чичерин, представитель тамбовского дворянства и

В Мичуринском округе прошли соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий 0 Уже не одно десятилетие в селе Старое Тарбееево Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» проводит соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий. Это мероприятие стало доброй осенней традицией нашей