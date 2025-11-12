|
Тамбовское АО «Октябрьское» приобрело «А1 Агрохим» и расширяет агрохимический бизнес в Черноземье
Вчера, 12:02
Комментариев: 0
Версия для печати
АО «Октябрьское» завершило сделку по покупке компании «А1 Агрохим», ранее входившей в Группу компаний АГР. Сумма и детали соглашения не раскрываются. В самой компании отмечают, что приобретение позволит значительно усилить присутствие на рынке минеральных удобрений в Черноземье и на юге России.
Активы «А1 Агрохим» объединят с действующим проектом «Агрохимцентр Трейд», работающим в Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. У приобретённого актива — склады и перевалочные мощности в Воронежской и Ростовской областях, благодаря чему общий объём единовременного хранения превысит 150 тыс. тонн.
Таким образом, объединённая структура будет работать сразу в пяти ключевых регионах: Тамбовской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Ростовской областях.
По оценке «Октябрьского», в 2026 году консолидированная выручка может достигнуть 8,5–9 млрд рублей — более чем на 40% выше нынешнего уровня. Компания планирует развивать сервис «полного цикла» для аграриев: продажу удобрений, средств защиты растений, семян, топлива, сопровождение зернотрейдинга и логистические услуги.
— Сделка логично дополняет нашу стратегию масштабирования и создания крупнейшего независимого игрока в сегменте дистрибуции минеральных удобрений, — отметил управляющий партнёр АО «Октябрьское» Максим Жалнин.
Компания намерена продолжать сделки M&A под брендом «А1 Агрохим» как минимум до 2028 года.
В отрасли отмечают, что продажа актива ГК АГР — один из немногих крупных переходов собственности в сегменте агрохимического ритейла в 2025 году. Эксперты называют это подтверждением тренда на укрупнение независимых региональных дистрибьюторов, конкурирующих с федеральными игроками.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.