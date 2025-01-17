Прокуратура выявила нарушения в содержании и ремонте дорог в Тамбовской области Комментариев: 0



ООО «Дормострой», уже известное по ряду уголовных дел о хищении бюджетных средств, оказалось в центре нового скандала. На компанию возбуждено около 30 административных дел за ненадлежащее содержание региональных трасс. Выяснилось, что организация систематически не справляется с уборкой снега, что вызвало широкий общественный резонанс.



Между тем жители микрорайона Солнечный в Тамбове жалуются на качество летнего ремонта дорог. Участки, отремонтированные летом 2024 года, спустя всего несколько месяцев снова покрылись ямами и выбоинами. На пересечении улиц Мира и Восточной ямы, наполненные водой после дождей, серьёзно затрудняют движение транспорта и пешеходов.



Администрация Тамбовского муниципального округа заявила, что подрядчик будет обязан устранить дефекты в рамках гарантийного срока. Однако сроки проведения этих работ пока не названы, что вызывает у местных жителей опасения по поводу затягивания процесса. Прокуратура продолжает проверки, чтобы добиться соблюдения обязательств подрядчиками и обеспечить безопасность дорожного движения в регионе.



Фото: прокуратура Тамбовской области Прокуратура Тамбовской области продолжает фиксировать нарушения в зимнем содержании и ремонте автомобильных дорог. Руководители трёх организаций — «Ржаксинское ДСО», «Дормострой» и «Комэнергосервис» — привлечены к административной ответственности. В Ржакинском районе из-за снежного наката и скользкости на дорогах возникла угроза безопасности дорожного движения. По результатам проверок прокуроры возбудили дела по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, и каждому из руководителей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.ООО «Дормострой», уже известное по ряду уголовных дел о хищении бюджетных средств, оказалось в центре нового скандала. На компанию возбуждено около 30 административных дел за ненадлежащее содержание региональных трасс. Выяснилось, что организация систематически не справляется с уборкой снега, что вызвало широкий общественный резонанс.Между тем жители микрорайона Солнечный в Тамбове жалуются на качество летнего ремонта дорог. Участки, отремонтированные летом 2024 года, спустя всего несколько месяцев снова покрылись ямами и выбоинами. На пересечении улиц Мира и Восточной ямы, наполненные водой после дождей, серьёзно затрудняют движение транспорта и пешеходов.Администрация Тамбовского муниципального округа заявила, что подрядчик будет обязан устранить дефекты в рамках гарантийного срока. Однако сроки проведения этих работ пока не названы, что вызывает у местных жителей опасения по поводу затягивания процесса. Прокуратура продолжает проверки, чтобы добиться соблюдения обязательств подрядчиками и обеспечить безопасность дорожного движения в регионе.Фото: прокуратура Тамбовской области



