|
В микрорайоне Солнечный разрушаются дороги после недавнего ремонта
Вчера, 11:44
Комментариев: 0
Версия для печати
Жители микрорайона Солнечный в Тамбове столкнулись с разрушением дорог, отремонтированных всего несколько месяцев назад, в конце лета 2024 года. По словам местных жителей, качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным: на асфальте уже появились ямы и выбоины, - сообщает «Онлайн Тамбов».
Ситуация ухудшилась из-за недавних оттепелей и дождей. Вода начала скапливаться в низинах, что усугубило состояние дороги. На пересечении улиц Мира и Восточная, где уже были зоны подтопления, теперь образовались огромные лужи, препятствующие движению транспорта и пешеходов.
Согласно условиям муниципального контракта, подрядчик обязан устранить дефекты в рамках гарантийного срока. В администрации Тамбовского муниципального округа заявили, что будет проведена проверка, и подрядчика обязуют выполнить работы повторно. Однако местные жители сомневаются, что это произойдёт быстро.
«Сейчас остаётся только ждать, пока власти и подрядчик решат проблему. Но пока мы вынуждены мириться с разрушенными дорогами и испытывать неудобства», — отметила местная жительница Анастасия.
Жители надеются на оперативные действия администрации, чтобы восстановить дороги и обеспечить их надлежащее состояние.
Фото предоставлено жителями микрорайона Солнечный
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.