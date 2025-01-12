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В микрорайоне Солнечный разрушаются дороги после недавнего ремонта

Вчера, 11:44
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В микрорайоне Солнечный разрушаются дороги после недавнего ремонтаЖители микрорайона Солнечный в Тамбове столкнулись с разрушением дорог, отремонтированных всего несколько месяцев назад, в конце лета 2024 года. По словам местных жителей, качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным: на асфальте уже появились ямы и выбоины, - сообщает «Онлайн Тамбов».

Ситуация ухудшилась из-за недавних оттепелей и дождей. Вода начала скапливаться в низинах, что усугубило состояние дороги. На пересечении улиц Мира и Восточная, где уже были зоны подтопления, теперь образовались огромные лужи, препятствующие движению транспорта и пешеходов.

Согласно условиям муниципального контракта, подрядчик обязан устранить дефекты в рамках гарантийного срока. В администрации Тамбовского муниципального округа заявили, что будет проведена проверка, и подрядчика обязуют выполнить работы повторно. Однако местные жители сомневаются, что это произойдёт быстро.

«Сейчас остаётся только ждать, пока власти и подрядчик решат проблему. Но пока мы вынуждены мириться с разрушенными дорогами и испытывать неудобства», — отметила местная жительница Анастасия.

Жители надеются на оперативные действия администрации, чтобы восстановить дороги и обеспечить их надлежащее состояние.

Фото предоставлено жителями микрорайона Солнечный
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В микрорайоне Солнечный разрушаются дороги после недавнего ремонта

Вчера, 11:44
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Жители микрорайона Солнечный в Тамбове столкнулись с разрушением дорог, отремонтированных всего несколько месяцев назад, в конце лета 2024 года. По словам местных жителей, качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным: на асфальте уже появились ямы и выбоины, - сообщает «Онлайн Тамбов».

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