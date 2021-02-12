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Улицы микрорайона «Солнечный» утопают в снегу
Сегодня, 10:51
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Администрация Тамбовского района и Комсомольский сельсовет никак не могут решить вопрос с уличным освещением и уборкой дорог в микрорайоне «Солнечный», который буквально утопает в снегу.
В микрорайоне «Солнечный» (Тамбовский район) более шести лет не могут ввести в эксплуатацию уличное освещение. Объекты уличного освещения не приняты, по причине отсутствия денежных средств в бюджете.
Аналогично нет денег на работы по постоянному содержанию улиц в микрорайоне.
"Куда смотрят надзорные органы? Непринятие мер прокурорского реагирования в рассматриваемом вопросе с целью понуждения органов местного самоуправления принять на баланс уличное освещение приводит к дальнейшему ущемлению прав и законных интересов жителей микрорайона «Солнечный». По сложившейся ситуации я дважды обращался в прокуратуру области", - ранее отмечал депутат Артем Александров.
Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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