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Улицы микрорайона «Солнечный» утопают в снегу

Сегодня, 10:51
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Улицы микрорайона «Солнечный» утопают в снегу Администрация Тамбовского района и Комсомольский сельсовет никак не могут решить вопрос с уличным освещением и уборкой дорог в микрорайоне «Солнечный», который буквально утопает в снегу.

В микрорайоне «Солнечный» (Тамбовский район) более шести лет не могут ввести в эксплуатацию уличное освещение. Объекты уличного освещения не приняты, по причине отсутствия денежных средств в бюджете.

Аналогично нет денег на работы по постоянному содержанию улиц в микрорайоне.

"Куда смотрят надзорные органы? Непринятие мер прокурорского реагирования в рассматриваемом вопросе с целью понуждения органов местного самоуправления принять на баланс уличное освещение приводит к дальнейшему ущемлению прав и законных интересов жителей микрорайона «Солнечный». По сложившейся ситуации я дважды обращался в прокуратуру области", - ранее отмечал депутат Артем Александров.

Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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