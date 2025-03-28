В Тамбовской области инициированы внеплановые проверки крупнейших компаний региона 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о проведении внеплановых контрольных мероприятий в отношении ряда ключевых предприятий региона. Поводом для такой инициативы стало обращение врио главы области Евгения Первышова. Контроль за проверками возложен на Контрольно-счётную палату

В Тамбове обсудили перспективы детского летнего отдыха 0 На заседании трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, прошедшем в Тамбове, одним из главных вопросов стала организация летнего отдыха для детей. В обсуждении принял участие депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.

В Тамбовской области узаконили эвтаназию агрессивных и смертельно больных бездомных животных 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект № 914, касающийся обращения с животными без владельцев. Одним из ключевых положений документа стало введение понятия «пункт временного содержания животных», где в исключительных случаях будет разрешена эвтаназия особо опасных особей.

Больница в Кирсанове оштрафована за невыплату компенсации уволенному сотруднику 0 Кирсановская межрайонная прокуратура выявила нарушение трудовых прав в районной больнице. Установлено, что при увольнении одному из сотрудников не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск, как того требует трудовое законодательство.

Прокуратура требует 1,17 млн рублей от «РКС-Тамбов» за загрязнение реки Жигалка 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению иск, поданный прокуратурой региона к ООО «РКС-Тамбов». Коммунальное предприятие обвиняется в нарушении природоохранного законодательства, повлекшем загрязнение реки Жигалка. Надзорный орган требует взыскать с компании 1 миллион 170 тысяч

Один из 78: над Тамбовской областью сбили вражеский беспилотник 0 Минобороны России сообщило о масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию страны в ночь на 28 марта. Всего средствами ПВО было уничтожено 78 вражеских дронов. Один из них сбили над Тамбовской областью.

В Тамбове осудили бывшего чиновника за подлог при приёмке жилья для сирот 0 Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему сотруднику регионального управления градостроительства и архитектуры по делу о служебном подлоге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, экс-чиновник признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ и приговорён к двум годам условного

Игорь Волков: жизнь, посвящённая памяти героев и поддержке ветеранов 0 Сегодня отмечает свой день рождения председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков. Под его руководством организация активно занимается патриотическим воспитанием молодежи,

В офисах «Русагро» в Тамбове и других регионах прошли обыски 0 26 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро» в Тамбове, Москве, Белгороде и Саратове. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Следственные мероприятия, по их данным, связаны с уголовным делом о

В Верхнеспасском не нашлось подрядчика на строительство школы за 750 миллионов рублей 0 Попытка провести торги на строительство нового корпуса школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа завершилась безрезультатно — на участие не подано ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 750,4 млн рублей. Финансирование предполагалось из федерального, областного и

Суд подтвердил штраф для «РКС-Тамбов» за загрязнение оврага на Бастионной 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» более 30 тысяч рублей за многолетний сброс неочищенных сточных вод в овраг на улице Бастионной. Коммунальная компания, входящая в холдинг «Российские коммунальные системы», проигнорировала предписания

В Уварове досрочно демонтировали мост, угрожавший действующему мосту и жилым домам 0 В Уварове досрочно завершили демонтаж аварийного моста через реку Ворона. Напомним, его центральный пролёт обрушился в апреле прошлого года. Несмотря на то, что по контракту работы должны были завершиться к 1 апреля, подрядчику удалось справиться раньше срока.

В Тамбове в мусорном баке обнаружили енота — животное временно приютил центр «Доброе сердце» 0 Необычная находка в одном из мусорных баков Тамбова удивила даже опытных волонтёров: в контейнере оказался енот. Об этом сообщили в официальных сообществах приюта «Доброе сердце», где животное временно разместили.

В Тамбове устанавливают перемычку на Цне и продолжают расчистку русла 0 В Тамбове начался монтаж временной перемычки на реке Цне. Работы должны завершить до 1 апреля, чтобы уложиться в сроки, установленные перед началом нерестового периода. Как уточнили в филиале «Цнинская шлюзованная система», перемычка необходима для поддержания нужного уровня воды — в соответствии с

В Тамбовской области стартовала посевная кампания: первые культуры уже в земле 0 В Тамбовской области начались весенние полевые работы. По данным регионального Минсельхоза, первыми к севу яровых приступили аграрии Мордовского и Тамбовского округов. Уже начата посадка ячменя, гороха и однолетних трав.

Арктический трактор за 34 тысячи: активы «Тамбовспецмаша» ушли с молотка 0 Кировский предприниматель Илья Горев стал новым обладателем нематериальных активов обанкротившегося АО «Тамбовспецмаш». По информации конкурсного управляющего Андрея Столярова, на торгах он приобрёл промышленный образец, секрет производства арктического трактора и документацию по НИОКР всего за 34

Офис Россельхозбанка в Жердевке в мае переедет на новый адрес 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка (РСХБ) уведомляет об изменении местонахождения в Жердевке дополнительного офиса № 3349/02/02, расположенного в настоящее время по адресу:г. Жердевка, ул. Первомайская, 134.

В Тамбове приступили к восстановлению перемычки на Цне у Пригородного леса 0 На оперативном совещании в правительстве области врио губернатора Евгения Первышова обсудили ситуацию с уровнем воды в реке Цне. Глава администрации Тамбова Максим Косенков отметил, что снижение уровня связано не с расчисткой русла, а с ремонтными работами на плотине в районе Пригородного леса.

В Тамбовской области за март ликвидировали более 400 несанкционированных свалок 0 На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области подвели итоги мартовской работы по уборке несанкционированных свалок. По данным, озвученным врио губернатора Евгением Первышовым в Telegram, только за последний месяц в регионе было ликвидировано 404 очага захламления.

Суд оставил под стражей гендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова 0 Тамбовский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, подтвердив законность его ареста до 10 мая. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.