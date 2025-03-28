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В Тамбовской области инициированы внеплановые проверки крупнейших компаний региона

Сегодня, 08:50
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Депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о проведении внеплановых контрольных мероприятий в отношении ряда ключевых предприятий региона. Поводом для такой инициативы стало обращение врио главы области Евгения Первышова. Контроль за проверками возложен на Контрольно-счётную палату Тамбовской области.

Внимание парламентариев и контрольных органов сосредоточено на деятельности АО «Корпорация развития Тамбовской области» и связанных с ней структур — ООО «ГПК Титан», ООО «УК “Регион 68”», ООО «ГК “Титан”» и ООО «Первомайскспецмаш». В числе задач — оценка эффективности использования государственных ресурсов и степень вовлечённости компаний в реализацию социально значимых и инвестиционных проектов.

Ранее КСП уже провела внеплановую проверку ТОГКУ «Тамбовавтодор», что позволило выявить ряд финансовых нарушений. Новый этап контрольных мероприятий должен способствовать укреплению прозрачности и ответственности в управлении региональными активами.

Дополнительное внимание привлекает и кадровая перестройка в «Корпорации развития Тамбовской области». Недавно на должность генерального директора был назначен выходец из Краснодара Максим Сеструхин. Его предшественник Сергей Голосницкий теперь занимает пост заместителя по развитию, а в состав руководства корпорации также вошли депутаты Тамбовской городской Думы Валерий Иржанов и Татьяна Загузова.

Ожидается, что итоги проверок помогут не только выявить возможные финансовые или управленческие упущения, но и выработать механизмы для повышения эффективности работы компаний с государственным участием.
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