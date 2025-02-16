В Тамбовской области подвели итоги работы прокуратуры за 2024 год Комментариев: 0



Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин отметил, что деятельность прокуратуры в прошлом году была направлена на защиту прав граждан, соблюдение законности и контроль за исполнением государственных программ. В результате было выявлено более 34 тысяч нарушений законодательства, направлено свыше 20 тысяч актов прокурорского реагирования, привлечено к ответственности 10 тысяч человек, а также возбуждено 103 уголовных дела.



Особое внимание уделялось защите прав участников СВО и их семей, а также восстановлению прав обманутых дольщиков и социально уязвимых групп населения. Значимой частью работы стало обеспечение благоприятных условий для бизнеса и сокращение проверок предпринимателей. В результате удалось взыскать свыше 260 млн рублей долгов перед хозяйствующими субъектами.



В сфере экологии прокуратура содействовала обустройству 15 контейнерных площадок, ликвидации 57 стихийных свалок и взысканию ущерба, нанесённого окружающей среде. Под особым контролем остаётся работа полигонов твёрдых коммунальных отходов для предотвращения дефицита мест их размещения.



Важным направлением деятельности стал надзор за реализацией национальных проектов. Благодаря этому удалось завершить строительство 96 объектов, провести гарантийный ремонт дорог и выявить шесть случаев хищения бюджетных средств, по которым возбуждены уголовные дела. В суд было направлено более 3,5 тысячи исков на сумму 1,3 млрд рублей, из которых уже взыскано 440 млн рублей.



За 2024 год прокуратура рассмотрела свыше 30 тысяч обращений граждан, приняв необходимые меры по каждому случаю.



По итогам анализа преступности в регионе зафиксировано общее снижение числа преступлений на 6,4%. Однако отмечается рост правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 2,6%) и преступлений, совершённых с использованием цифровых технологий (на 14%).



Заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарёв подвёл итоги заседания, обозначил ключевые задачи на 2025 год и предложил меры для повышения эффективности прокурорского надзора. По итогам мероприятия были приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление правопорядка и координацию деятельности правоохранительных органов в Тамбовской области. В Тамбовской области состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры, посвящённое анализу работы за 2024 год и определению приоритетных задач на 2025 год. В обсуждении приняли участие заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарёв и врио главы региона Евгений Первышов.Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин отметил, что деятельность прокуратуры в прошлом году была направлена на защиту прав граждан, соблюдение законности и контроль за исполнением государственных программ. В результате было выявлено более 34 тысяч нарушений законодательства, направлено свыше 20 тысяч актов прокурорского реагирования, привлечено к ответственности 10 тысяч человек, а также возбуждено 103 уголовных дела.Особое внимание уделялось защите прав участников СВО и их семей, а также восстановлению прав обманутых дольщиков и социально уязвимых групп населения. Значимой частью работы стало обеспечение благоприятных условий для бизнеса и сокращение проверок предпринимателей. В результате удалось взыскать свыше 260 млн рублей долгов перед хозяйствующими субъектами.В сфере экологии прокуратура содействовала обустройству 15 контейнерных площадок, ликвидации 57 стихийных свалок и взысканию ущерба, нанесённого окружающей среде. Под особым контролем остаётся работа полигонов твёрдых коммунальных отходов для предотвращения дефицита мест их размещения.Важным направлением деятельности стал надзор за реализацией национальных проектов. Благодаря этому удалось завершить строительство 96 объектов, провести гарантийный ремонт дорог и выявить шесть случаев хищения бюджетных средств, по которым возбуждены уголовные дела. В суд было направлено более 3,5 тысячи исков на сумму 1,3 млрд рублей, из которых уже взыскано 440 млн рублей.За 2024 год прокуратура рассмотрела свыше 30 тысяч обращений граждан, приняв необходимые меры по каждому случаю.По итогам анализа преступности в регионе зафиксировано общее снижение числа преступлений на 6,4%. Однако отмечается рост правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 2,6%) и преступлений, совершённых с использованием цифровых технологий (на 14%).Заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарёв подвёл итоги заседания, обозначил ключевые задачи на 2025 год и предложил меры для повышения эффективности прокурорского надзора. По итогам мероприятия были приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление правопорядка и координацию деятельности правоохранительных органов в Тамбовской области.



