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Заместитель прокурора Тамбовской области и бизнес-омбудсмен проведут приём граждан
11 декабря 2024 года заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Екатерина Мовчан встретятся с жителями региона для обсуждения вопросов, связанных с соблюдением прав представителей бизнеса.
Приём состоится с 11:00 до 13:00 в здании прокуратуры Советского района, расположенном по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 5.
Гражданам, желающим получить консультацию или изложить свою проблему, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Для предварительной записи организована горячая линия по телефону: 8 (4752) 79-26-10.
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