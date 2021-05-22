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Заместитель прокурора области проведет прием котовчан
27 мая заместитель прокурора Тамбовской области Антон Горобцов с 14 до 15 часов в режиме ВКС осуществит личный приём граждан, проживающих на территории города Котовска.
Чтобы попасть на прием к зампрокурору области необходимо обратиться в прокуратуру Котовска по адресу улица Кирова, д. 3 «А», а также предварительно записаться по тел. 8 (4752) 72-57-18.
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27 мая заместитель прокурора Тамбовской области Антон Горобцов с 14 до 15 часов в режиме ВКС осуществит личный приём граждан, проживающих на территории города Котовска.
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