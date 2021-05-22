Заместитель прокурора области проведет прием котовчан 0 27 мая заместитель прокурора Тамбовской области Антон Горобцов с 14 до 15 часов в режиме ВКС осуществит личный приём граждан, проживающих на территории города Котовска.

Имущество авторемонтного завода «Моршанский» пустят с торгов 0 Объявлен аукцион на продажу имущества авторемонтного завода «Моршанский», который находится в стадии банкротства. На аукцион выставлены административное здание, здания цеха ремонта двигателей и электроцеха, станция технического обслуживания, общая стоимость имущественного комплекса почти 3 млн

Содержание безнадзорных животных обойдется в 243 руб. в день 0 Управление ветеринарии Тамбовской области утвердило стоимость услуг по содержанию, стерилизации, кремации и т.д. бездомных животных. Например, стоимость ежедневного содержания одного животного в приюте составит 242 рубля 88 копеек, а кремация более 2 тыс. рублей.

СМИ: бюджетники жалуются на то, что их заставляют участвовать в праймеризе 0 По информации сетевого издания «ПРАВО68» работников бюджетной сферы в добровольно-принудительном порядке заставляют участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия». По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, в его адрес продолжают поступать жалобы подобного

В Тамбовской области отмечается рост заболевания COVID-19 0 В минувшие сутки в Тамбовской области положительный тест на новую коронавирусную инфекцию получили 45 жителей региона. При этом на протяжении минувшей недели прирост колебался в пределах 33-36 случаев.

Жители Тамбова: «Собаки бросаются на детей» 0 Продолжают поступать жалобы от жителей города Тамбова на бродячих собак, которые представляют опасность для жизни и здоровья местных жителей.

Уровень жизни в Польше: зарплаты, пенсии, цены (отзывы экспертов International Holdings) 0 Польша - небольшая страна, которая готова принять жителей с любого уголка мира. Она привлекает к себе своим гостеприимством, кухней, природой, а также архитетурой.

Экс-директор УК «Центральная» пойдет под суд 0 В ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «УК «Центральная», управляющая компания работает в городе Тамбове.

Продолжается расследование уголовного дела по ремонту дорог в Знаменке 0 В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Инждорстрой», связанного с ремонтом дорог в р.п. Знаменка Знаменского района, - говорится в ответе прокуратуры области на запрос ИА «Тамбов-информ».

Школа фермера в Тамбове выпустила первых дипломированных садоводов и ягодоводов 0 20 мая в Мичуринском государственном аграрном университете подвели итоги образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». После двух с половиной месяцев обучения выпускники проекта получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке по программе «Садоводство и

Возбуждено уголовное дело по реализации нацпроектов 0 Вчера состоялось заседание коллегии прокуратуры Тамбовской области по вопросу соблюдения законодательства при реализации национальных проектов. Общий объем бюджетного финансирования нацпроектов в 2021 году составил более 9 млрд рублей.

Стоимость путевки в детские лагеря составит 15 156 рублей 0 В Тамбовской области продолжается приемка лагерей к старту летней оздоровительной сезона. Средняя стоимость путевки в детские лагеря Тамбовской области составит 15 156 рублей.

Капремонт будет проведен в 145 домах города Тамбова 0 В 2021 году в ходе капитального ремонта общего имущества будет отремонтировано 145 многоквартирных домов в городе Тамбове

Европейский суд встал на сторону ИА «Тамбов-информ» 0 Завершилось многолетнее судебное разбирательство в Европейском суде по правам человека по заявлению ИА «Тамбов-информ» по статье 10 Конвенции по правам человека («Свобода выражения мнения»).

Учитель из Мордовского района стал победителем регионального этапа «Учитель года России» 0 В Тамбове прошла церемония торжественного закрытия XXXI регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». В региональном отборе приняло участие 25 учителей.

В Тамбове стартовала акция «Вода России» 0 В Пригородном лесу в районе гидроузла Цны стартовала акция «Вода России».

Горожане недовольны проектом благоустройства сквера возле детсада «Подсолнух» 0 В районе детского сада «Подсолнух» в городе Тамбове началось благоустройство общественной территории. К концу лета здесь появится сквер для прогулок и отдыха.

В Мичуринске обсудили вопрос о льготах ветеранам боевых действий 0 В Мичуринске Правление ММО ТО ООО «РСВА» обсудило вопрос о льготах ветеранам боевых действий. Решение направить в городской совет народных депутатов и Тамбовскую областную Думу основные положения выдвинутых требований участников боевых действий для дальнейшего ходатайства перед Государственной

ЗАО «Волковский спиртзавод» оказался в стадии банкротства 0 Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению налоговой службы ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении ЗАО «Волковский спиртзавод».

Надвигаются дожди, грозы и шквалистый ветер 0 На днях в Тамбовской области сильно изменится погода.