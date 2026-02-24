|
Более 523 млн рублей нарушений выявила КСП Тамбовской области за 2025 год
Контрольно-счётная палата Тамбовской области подвела итоги работы за 2025 год. За год проведено 74 проверки, в ходе которых было проанализировано использование более 8,5 млрд рублей бюджетных средств. Общая сумма выявленных нарушений превысила 523 млн рублей.
Больше всего нарушений связано с бухгалтерским учётом и отчётностью — свыше 261 млн рублей. В сфере госзакупок выявлены нарушения на 90,9 млн рублей, при формировании и исполнении бюджетов — на 138,6 млн рублей. Почти 40 млн рублей признаны неэффективно использованными.
Серьёзные замечания касались проекта по обеспечению медицинских организаций кадрами: выявлено завышение показателей и нецелевое использование части средств. После вмешательства палаты в бюджет возвращено 15,8 млн рублей.
Проверки коснулись также муниципалитетов. В ряде округов обнаружены искажения отчётности и неоформленные объекты недвижимости. Например, в Бондарском округе не оформлены права на 282 объекта, а в Токарёвском в реестре отсутствуют сведения о более чем тысяче объектов.
По итогам года к административной ответственности привлечены 12 должностных лиц и одно юридическое лицо. В бюджет возвращено 19,1 млн рублей, устранены нарушения на сумму более 89 млн рублей.
