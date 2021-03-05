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Дом, который «садится гармошкой» поставили на госохрану
Сегодня, 10:34
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Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской ответило на заявление телеведущих «Первого канала» о постановке на государственную охрану двух комплексов домов в центре Тамбова в качестве объектов культурного наследия. Исторические здания № 49 по улице Максима Горького и № 10 по улице Ленинградской, где живут горожане, стали участниками шоу «Мужское/Женское» (16+) на Первом канале.
Рассматриваемые дома находятся в аварийном состоянии, «садятся гармошкой», несущая стена лопнула, в подъезде сыпется потолок. Каких-либо мер по восстановлению аварийных домов власти не предпринимают.
Согласно полученным ответам из регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия, в выявленные объекты культурного наследия включён только комплекс по улице Максима Горького, 49. Здание по Ленинградской, 10 отказано в подобном статусе.
Фото: «Хранители наследия»
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