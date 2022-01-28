Жильцы Чичканова, 14В: «Прокуратура не стала защищать наши права» Комментариев: 0



Первоначально жильцы дома обращались в органы прокуратуры. Вначале там не стали проводить проверку и лишь после заявления депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова установили, что сауна «Добрая банька» не должна размещаться в жилом доме.



«Мы ожидали от прокуратуры, что она вынесет предписание или обратиться в суд за защитой наших интересов, но нет, прокуратура самоустранилась. Прокуратура не стала защищать наши права», - отмечают местные жители.



Размещение сауны, как и магазина ритуальных услуг - противоречит и строительным нормам, и правилам, утвержденным санитарным врачом. В соответствии с п. 4.10 «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» (далее - СП 54.13330.2016) в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания во встроенных/пристроенных помещениях не допускается размещать бани, сауны. Согласно Постановлению ВС РФ от 01.11.2018 г. № 44-АД18-19, данное требование распространяется на все жилые здания, независимо от года постройки.



Правда и в суде есть опасность, что права жильцом дома не будут защищены.



«Суд постоянно откладывается, хотя все доказательства есть, они предоставлены. По моему мнению, сейчас суд пытается как-то доказать, что сауна на законных основаниях размещена в жилом доме», – прокомментировал изданию «ПРАВО68» местный житель Станислав. Жильцы дома № 14В по ул. Чичканова в городе Тамбове второй год добиваются запрета незаконной деятельности сауны в жилом доме. Сейчас дело рассматривается в суде.Первоначально жильцы дома обращались в органы прокуратуры. Вначале там не стали проводить проверку и лишь после заявления депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова установили, что сауна «Добрая банька» не должна размещаться в жилом доме.- отмечают местные жители.Размещение сауны, как и магазина ритуальных услуг - противоречит и строительным нормам, и правилам, утвержденным санитарным врачом. В соответствии с п. 4.10 «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» (далее - СП 54.13330.2016) в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания во встроенных/пристроенных помещениях не допускается размещать бани, сауны. Согласно Постановлению ВС РФ от 01.11.2018 г. № 44-АД18-19, данное требование распространяется на все жилые здания, независимо от года постройки.Правда и в суде есть опасность, что права жильцом дома не будут защищены.– прокомментировал изданию «ПРАВО68» местный житель Станислав.



