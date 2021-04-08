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Горожане выступают против магазинов ритуальных услуг в жилых домах
Сегодня, 09:40
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Вчера состоялось общее собрание собственников помещений в жилом многоквартирном доме № 7 «А» по ул. Б. Васильева города Тамбова. Ключевой вопрос был связан с магазином ритуальных услуг на первом этаже.
На встречу был приглашен депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который рассказал про позицию прокуратуры Тамбовской области.
«В соответствии с п.4.10 «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утверждённых приказом Минстроя России от 03.12.2016 №883/пр. (ред. от 19.12.2019) в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать учреждения и магазины ритуальных услуг», — из ответа прокурора области.
Жильцы дома, особенно те, кто проживает в непосредственной близости от ритуальной конторы – категорически против такого соседства. Людям не хочется каждый день видеть под окнами гробы, венки и кресты.
Артём Александров отмечает, что законодательство ограничивает в жилых домах деятельность не только ритуальных магазинов, но и ряда других организаций, в том числе магазинов автозапчастей, шин, автомобильных масел, бань и так далее.
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