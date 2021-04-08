Горожане выступают против магазинов ритуальных услуг в жилых домах Комментариев: 0



На встречу был приглашен депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который рассказал про позицию прокуратуры Тамбовской области.



«В соответствии с п.4.10 «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утверждённых приказом Минстроя России от 03.12.2016 №883/пр. (ред. от 19.12.2019) в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать учреждения и магазины ритуальных услуг», — из ответа прокурора области.



Жильцы дома, особенно те, кто проживает в непосредственной близости от ритуальной конторы – категорически против такого соседства. Людям не хочется каждый день видеть под окнами гробы, венки и кресты.



Артём Александров отмечает, что законодательство ограничивает в жилых домах деятельность не только ритуальных магазинов, но и ряда других организаций, в том числе магазинов автозапчастей, шин, автомобильных масел, бань и так далее. Вчера состоялось общее собрание собственников помещений в жилом многоквартирном доме № 7 «А» по ул. Б. Васильева города Тамбова. Ключевой вопрос был связан с магазином ритуальных услуг на первом этаже.На встречу был приглашен депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который рассказал про позицию прокуратуры Тамбовской области.— из ответа прокурора области.Жильцы дома, особенно те, кто проживает в непосредственной близости от ритуальной конторы – категорически против такого соседства. Людям не хочется каждый день видеть под окнами гробы, венки и кресты.Артём Александров отмечает, что законодательство ограничивает в жилых домах деятельность не только ритуальных магазинов, но и ряда других организаций, в том числе магазинов автозапчастей, шин, автомобильных масел, бань и так далее.



