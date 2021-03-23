Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Суд приступил к рассмотрению заявления о банкротстве ИД «Мичуринск»

Открытое письмо общественности по вопросам дорожного строительства представителю Президента РФ

Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения средств при ремонте дорог в Знаменке

Сбербанк хочет обанкротить АО «Издательский дом «Мичуринск»

Тамбовскую область отнесли к числу неустойчивых регионов

Денежные доходы жителей Тамбовской области снизились на 5,6%

Жители Котовска выступили против главы города

Акции протеста не сказались на «акциях» губернатора

Депутаты готовы согласовать поэтапное повышение тарифов на 50%

В Ржаксинском районе загорелась школа

Бывший директор лесхоза пойдет под суд

Тамбовская область не выполняет «майские указы» по зарплате преподавателям

» » Жители просят прокуратуру запретить деятельность ритуалок и бань в жилых домах

Жители просят прокуратуру запретить деятельность ритуалок и бань в жилых домах

Сегодня, 09:18
Комментариев: 0
Версия для печати
Жители просят прокуратуру запретить деятельность ритуалок и бань в жилых домах Жители города Тамбова продолжают бороться с незаконным размещением в жилых домах учреждений, которым там не место. В частности речь идет о магазинах ритуальных услуг в жилых домах по ул. Чичканова и бани в доме № №14В по улице Чичканова.

В соответствии с п. 4.10 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать бани, сауны, магазины ритуальных услуг и так далее. Если при осуществлении указанных работ и услуг правила нарушаются, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны прекратить свою деятельность.

В интересах жителей депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в органы прокуратуры.

«В адрес прокуратуры я направил обращение с просьбой защитить права жильцов дома – запретить незаконную деятельность бани. Однако ответа на поставленный вопрос не получил – пришлось писать в областную прокуратуру.

И что вы думаете? Прокуратура вместо подачи иска о запрете незаконной деятельности заведения теперь инициировала через управляющую компанию проведение собрания по вопросу отношения жильцов к деятельности бани. Какое собрание? Это что-то новое в работе надзорного органа», - пишет Артем Александров.

Аналогичная ситуация с запретом незаконной деятельности магазинов ритуальных услуг в жилых домах. Жители годами не могут добиться от органов прокуратуры запрета незаконной деятельности ритуальных учреждений.

«Жители хотят конкретных действий, а не отписок. Если мне в очередной раз придет отписка по вышеизложенным проблемам, я снова буду просить прокурора области вмешаться в ситуацию, а далее генеральную прокуратуру», - заявил депутат.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Ритуальные магазины в жилых домах вне закона

Депутат хочет через суд добиться запрета деятельности ритуалок в жилых дома ...

Прокуратура инициировала проверку законности деятельности ритуалок в жилых ...

Противоречивая позиция прокуратуры по вопросу деятельности ритуальных магаз ...

«Постоянные драки, шум. Паркуясь, они уродуют клумбы», - жители об общепите ...

В Тамбовской области требуют ограничить деятельность питейных заведений в ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Жители просят прокуратуру запретить деятельность ритуалок и бань в жилых домах

Сегодня, 09:18
0
Жители города Тамбова продолжают бороться с незаконным размещением в жилых домах учреждений, которым там не место. В частности речь идет о магазинах ритуальных услуг в жилых домах по ул. Чичканова и бани в доме № №14В по улице Чичканова.

Заболеваемость туберкулезом составляет 15,9 на 100 тысяч населения

Вчера, 11:45
0
Сегодня всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отмечаемая ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Тамбовская область примет участие во всемирной акции «Час земли»

Вчера, 10:06
0
В субботу, 27 марта, по всему миру пройдёт экологическая акция «Час Земли». В этом году она посвящена теме открытости экологической информации. Тамбовская область готовится в очередной раз принять участие в данной акции.

Депутаты потребовали усилить контроль за капремонтом

Вчера, 10:00
0
На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о ходе выполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Тамбова.

Коммунальная останется пешеходной, но с возможностью проезда автотранспорта

Вчера, 09:36
0
В администрации города Тамбова обсудили планы реконструкции ул. Коммунальной в городе Тамбове.

Из-за вспышки чумы свиней может быть возбуждено уголовное дело

23 марта 2021
0
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям подвело итоги проверки производственного участка ОП «Бондарское» ООО «Черкизово-свиноводство», расположенном в с. Максимовка в Бондарском районе, где ранее была зафиксирована вспышка чумы свиней.

Депутата Тамбовской областной Думы ожидает суд

23 марта 2021
0
В ближайшее время в суд будет передано уголовное дело в отношении депутата Тамбовской областной Думы Алексея Жирнова, который обвиняется в присвоении денежных средств своего помощника.

Дефицит бюджета составит почти 90 млн рублей

23 марта 2021
0
Депутаты Тамбовской городской Думы на ближайшем заседании планируют актуализировать бюджет города на 2021 год.

Сегодня проходит тренировочный экзамен по информатике

23 марта 2021
0
Сегодня в Тамбовской области проходит тренировочный экзамен по информатике. В мероприятии примут участие 190 школьников. В апробации задействованы десять пунктов проведения экзамена.

Суд приступил к рассмотрению заявления о банкротстве ИД «Мичуринск»

23 марта 2021
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании банкротом АО «ИД «Мичуринск» из-за задолженности в размере 46,1 миллиона рублей.

Началась подготовка аттракционов к новому сезону

23 марта 2021
0
В городе Тамбове началась подготовка аттракционов к новому сезону. Прежде всего, речь идет об объектах в городском парке культуры и отдыха, уже проверено 20 конструкций.

Малоимущие семьи могут рассчитывать на продуктовые наборы за 450 рублей

22 марта 2021
0
Врип главы города Тамбова Максим Косенков подписал постановление о поддержке малоимущих семей (одиноких пенсионеров, семей с детьми, у которых диагностирована гипотрофия или туберкулёз).

В Тамбовской области ожидается мокрый снег

22 марта 2021
0
Весна не спешит вступать в свои права: в Тамбовской области по-прежнему холодно.

Около поликлиники №5 в Тамбове уберут шлагбаум

22 марта 2021
0
В городе Тамбове в районе торгового центра «Моршанский» по Моршанскому шоссе, 14А наконец-то уберут шлагбаум, который ограничивает проезд на парковку в районе поликлиники № 5.

Открытое письмо общественности по вопросам дорожного строительства представителю Президента РФ

21 марта 2021
0
Главному федеральному инспектору по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Пригорневу Владимиру Борисовичу

Задолженность по зарплате составляет почти 66 млн рублей

21 марта 2021
0
По данным Тамбовстата задолженность по заработной плате в Тамбовской области составляет 65,7 млн рублей.

Предприниматель нелегально перевозил пассажиров по маршруту «Тамбов-Моршанск»

21 марта 2021
0
На днях Тамбовское УФАС России выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю о прекращении признаков недобросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок.

Вместо обозначения туалета – надпись «посторонним вход воспрещен»

20 марта 2021
0
Жители Тамбовской области, которые пользуются общественным транспортом между городами и районами, пожаловались губернатору на деликатную проблему.

Для государства теологи важнее, чем историки и философы?

20 марта 2021
0
Совсем скоро стартует приёмная кампания на поступление в высшие учебные заведения. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом.

МЧС: лёд становится тонким

20 марта 2021
0
Сотрудники МЧС предупреждают, что лед на водных объектах в Тамбовской области становится тонким. Толщина льда на реках составляет еще составляет от 5 до 50 сантиметров, но с резким потеплением ситуация может измениться за несколько дней.

По ночам ожидаются минусовые температуры

20 марта 2021
0
Март – один из самых переменчивых месяцев весны. Ему свойственны как зимние, так и весенние черты.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, Шанина, юрий жирков

Показать все теги