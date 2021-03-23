Жители просят прокуратуру запретить деятельность ритуалок и бань в жилых домах Комментариев: 0



В соответствии с п. 4.10 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать бани, сауны, магазины ритуальных услуг и так далее. Если при осуществлении указанных работ и услуг правила нарушаются, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны прекратить свою деятельность.



В интересах жителей депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в органы прокуратуры.



«В адрес прокуратуры я направил обращение с просьбой защитить права жильцов дома – запретить незаконную деятельность бани. Однако ответа на поставленный вопрос не получил – пришлось писать в областную прокуратуру.



И что вы думаете? Прокуратура вместо подачи иска о запрете незаконной деятельности заведения теперь инициировала через управляющую компанию проведение собрания по вопросу отношения жильцов к деятельности бани. Какое собрание? Это что-то новое в работе надзорного органа», - пишет Артем Александров.



Аналогичная ситуация с запретом незаконной деятельности магазинов ритуальных услуг в жилых домах. Жители годами не могут добиться от органов прокуратуры запрета незаконной деятельности ритуальных учреждений.



«Жители хотят конкретных действий, а не отписок. Если мне в очередной раз придет отписка по вышеизложенным проблемам, я снова буду просить прокурора области вмешаться в ситуацию, а далее генеральную прокуратуру», - заявил депутат. Жители города Тамбова продолжают бороться с незаконным размещением в жилых домах учреждений, которым там не место. В частности речь идет о магазинах ритуальных услуг в жилых домах по ул. Чичканова и бани в доме № №14В по улице Чичканова.В соответствии с п. 4.10 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать бани, сауны, магазины ритуальных услуг и так далее. Если при осуществлении указанных работ и услуг правила нарушаются, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны прекратить свою деятельность.В интересах жителей депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в органы прокуратуры., - пишет Артем Александров.Аналогичная ситуация с запретом незаконной деятельности магазинов ритуальных услуг в жилых домах. Жители годами не могут добиться от органов прокуратуры запрета незаконной деятельности ритуальных учреждений., - заявил депутат.



