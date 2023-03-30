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Жители домов на ул. 3-я Линия/Широкая требуют завершить работы по благоустройству
Сегодня, 09:50
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По ул. Широкая/3-я Линия состоялось собрание жителей близлежащих многоквартирных домов по вопросу реализации на их придомовой территории программы «Дворы Тамбовщины», а точнее – по наведению элементарного порядка после т.н. дорогостоящего благоустройства.
До «благоустройства» во дворе была хорошая детская площадка, большой участок нового асфальта, деревья. Когда начались работы, у жителей стали возникать вопросы, перерастающие в прямой протест против сомнительного улучшения их общественного пространства. К жильцам даже выезжали сам глава администрации города Максим Косенков, другие представители городской администрации. Чиновники бодро и красочно рассказывали людям, как здесь вскоре будет хорошо и просто-таки замечательно.
По итогам встречи было решено подготовить коллективное обращение в органы прокуратуры, если в ближайшее время и в заявленные сроки до 15 апреля не произойдёт никаких изменений.
«Жителей не оставим с этой проблемой, будем добиваться не просто завершения работ, но и привлечения лиц, которые допустили бардак в городе и не только по данному адресу», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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