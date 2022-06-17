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Тамбовчане возмущены игнорированием обращений со стороны чиновников
Вчера, 10:05
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Жители микрорайона в районе дома № 25 по ул. Куйбышева намерены пойти на прием к руководителю Тамбовской области, поскольку городские власти отказываются, как принимать меры по их обращениям, так и элементарно вести прием.
Во дворе дома после сноса властями бетонных вазонов, которые разделяли транспортные потоки, двор превратился в проезжую часть. Глава администрации города Тамбова Максим Косенков не принимает граждан и депутатов, а его подчиненные пишут ответы, которые не соответствуют реальному положению дел.
В одном из последних ответов чиновники отмечают, что планировка двора не исключает транзитного движения автотранспорта, интенсивность движения транспортных средств крайне низкая.
В ответ на это жители дома прислали видео и фотографии депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову, как на самом деле обстоят дела, который их опубликовал.
«Чего дожидаются чиновники? Трагедии? Ждут, чтобы под колеса автомобиля не попадет ребенок или местный житель? Даже не выполняют предписание ГИБДД насчёт организации тротуара», - отмечает Артем Александров.
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