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Жители ул. Куйбышева, 25: «Нашу жизнь превратили в постоянный кошмар»
Сегодня, 08:51
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На днях во дворе дома № 25 по ул. Куйбышева в городе Тамбове прошла встреча по проблеме, что придомовую территорию превратили в проезжий двор. В марте городские власти «снесли» бетонные вазоны, которые долгие годы разделяли транспортные потоки жителей дома на Куйбышева и соседних домов. После этой акции невозможно стало передвигаться по придомовой дороге, а дети подвергаются опасности попасть под колёса машин.
По словам местных жителей, их жизнь превратили в постоянный кошмар. Тротуара и пешеходной дорожки у дома нет. Дети выбегают из подъезда прямо на дорогу.
Во встрече принял участие депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который отметил, что в жилой зоне запрещаются сквозное движение. Согласно ПДД, прилегающая территория - территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное).
«С одной стороны нужно наводить порядок во дворах, убирать самовольные заграждения, иные конструкции, но все делать с умом, опираясь на закон и мнение местных жителей. Проехать к домам по ул. Куйбышева или на ул. Советской можно было без принятия данного спорного решения, которое поставило под угрозу жизнь и здоровье жильцов дома», - считает Александров.
Депутат направил ряд обращений в органы власти для решения проблемной ситуации в интересах жильцов дома.
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