|
Через суд жители Рязанского проезда сумели отстоять двор
Сегодня, 08:53
Комментариев: 0
Версия для печати
Вступило в законную силу решение Ленинского районного суда города Тамбова по иску жильцов дома № 6 по Рязанскому проезду, которые отстояли свою придомовую территорию.
Суть дела следующая: в момент ввода в эксплуатацию жилого дома по Рязанскому проезду под объект был отведен земельный участок, площадью 2279 кв.м. (акт отвода границ участка в натуре от 19.10.1954). Постановлением администрации г.Тамбова от 24.01.2008 № 384 площадь земельного участка была уточнена, по результатам межевания 2007 года составила 2206 кв.м.
В 2019 году администрация города решила забрать часть земельного участка для городских нужд. Параллельно администрация города принялась за снос хозяйственных построек жильцов многоквартирных домов № 4 и 6 по Рязанскому проезду.
«Переговоры с администрацией города, в которых я также принимал участие, не увенчались успехом, - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. - Жители пошли в суд».
Суд отменил незаконное постановление принятое администрацией города в 2019 году и обязал администрацию восстановить нарушенные права жителей города Тамбова.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.