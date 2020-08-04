В Уварово реконструируют самую крупную канализационно-насосную станцию 0 В городе Уварово АО «ТСК» приступило к реконструкции самой крупной канализационно-насосной станции на улице Южной через которую проходит 80% канализационных стоков города.

Движение по Советской до Запрудной в Тамбове в 2020 не откроют 0 Несмотря на заверения властей в 2020 году не стоит ожидать открытие дороги, которая должна соединить ул. Советская и Запрудную.

В ДТП на территории Сампурского района погибло три человека 0 Сегодня ночью на территории Сампурского района произошло ДТП - лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Range Rover.

Внимание в Тамбове на Набережной прорвало канализацию 0 Вчера в Тамбове произошла очередная крупная авария на канализационном коллекторе на территории Набережной.

Через суд жители Рязанского проезда сумели отстоять двор 0 Вступило в законную силу решение Ленинского районного суда города Тамбова по иску жильцов дома № 6 по Рязанскому проезду, которые отстояли свою придомовую территорию.

Ряд депутатов областной Думы выступили против одобрения отчета губернатора 0 Продолжаются обсуждения отчета главы администрации Тамбовской области Александра Никитина о результатах работы исполнительной ветви власти за 2019 год. Не все депутаты областной Думы оказались единодушны во мнении, что отчет необходимо одобрить, следовательно, признать работу администрации области

Под Тамбовом загорелся грузовой поезд, перевозивший уголь 0 Под Тамбовом между станциями «Тамбов» и «Пушкари» произошло ЧП - загорелся грузовой поезд, перевозивший уголь.

Диктант-2020 планируется провести «в реале» и онлайн 0 В конце сентября на базе областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина пройдет раеведческий диктант-2020.

Министр юстиции приехал в Тамбовскую область 0 Сегодня министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, который отвечает за выработку государственной политики (государственное управление) и нормативно-правовое регулирование в сфере юстиции прибыл с рабочим визитом в Тамбовскую область.

Губернатор проинспектировал строительство школы в Котовске 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил строительную площадку новой школы в Котовске, которая рассчитана на 825 мест.

Подорожание билетов на «Чернозем» пока не будет 0 Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» приняли решение пока что не повышать стоимость билетов на концерт.

В Мичуринске отметили 90-летие со дня создания ВДВ 0 2 августа 2020 года в Мичуринске отметили 90-летие со дня создания ВДВ. Именно в тот день в 1930 году на учениях под Воронежем совершило первое десантирование подразделение парашютистов.

Пенсионный фонд меняет график работы 0 С сегодняшнего дня территориальные органы Пенсионного фонда в Тамбовской области меняют график режима работы.

В Тамбовской области внедряют систему раздельного сбора отходов 0 С 2019 года в Тамбовской области в рамках национального проекта «Экология» и при содействии регионального оператора по обороту ТКО – АО «ТСК» создают систему раздельного сбора коммунальных отходов.

Молодые художники провели пленэр в Лысых горах 0 1 августа в Лысых горах в Тамбовском районе прошел пленэр в рамках проекта «Новая галерея». Молодые художники написали несколько этюдов, которые станут частью большой выставки. По словам директора «Новой галереи» Ирины Бирюковой, это место выбрано для пленэра не случайно: здесь лес, поле, небольшой

В Тамбове разработали экскурсию по местам купца Толмачева 0 В Тамбове была разработана новая экскурсия по местам купца Александра Толмачева, который был видной фигурой в конце 19 века, депутатом местной Думы, Почетным гражданином города Тамбова.

Несмотря на возмущение горожан стихийный микрорынок решили сохранить 0 Вчера глава города Тамбова Наталия Макаревич приняла решение сохранить спорный микрорынок на пешеходном тротуаре по ул. Куйбышева в областном центре. Еще некоторое время назад администрация Тамбова планировала благоустроить территорию, установить ограждения и дополнительные клумбы.

Скандальной стройка во дворе дома по ул. Андреевская приостановлена судом 0 Строительные работы на дворовой территории по ул. Андреевская, 33Е в настоящее время приостановлены определением суда, который удовлетворил ходатайство о применении мер предварительной защиты до вынесения судом решения.

Поликлиники области переводят на новый стандарт 0 К 2025 году поликлиники в Тамбовской области будут переведены на «бережливый стандарт», позволяющий сократить очереди в медучреждениях и развести потоки больных и здоровых посетителей.