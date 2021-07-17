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» » Жители многоэтажки в Тамбове просят: «спасти детей от героина»

Жители многоэтажки в Тамбове просят: «спасти детей от героина»

Сегодня, 09:30
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Жители многоэтажки в Тамбове просят: «спасти детей от героина» В городе Тамбове на ул. Куйбышева, недалеко от рынка на фасаде многоквартирного дома появились плакаты в виде обращений жильцов к полиции и городским властям.

Текст плакатов связан с просьбами сделать их жизнь безопаснее и положить конец накроторговле в доме. Полиция по данному факту проводит проверку.
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