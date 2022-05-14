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Тамбовчане: «Мы не хотим оказаться под колесами автомобиля»
Вчера, 19:35
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Жильцы дома № 25 по ул. Куйбышева продолжают добиваться от городских властей решения проблемы сквозного проезда через их дворовую территорию. Больше месяца назад городские власти снесли бетонные вазоны, которые долгие годы разделяли транспортные потоки жителей дома на Куйбышева и соседних домов. Теперь придомовая территория превратилась в проезжую часть, местные жители отмечают, что не хотят оказаться под колесами автомобиля.
В ситуацию вмешался депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, он обратился в УГИБДД по Тамбовской области, так как речь идет о безопасности дорожного движения.
В ответ на запрос депутата в дорожной службе отметили, что на дворовой территории дома № 25 по ул. Куйбышева автомобильные дороги общего пользования отсутствуют, а сам двор расположен на свободных землях городского округа Тамбова и является территорией общего пользования. Для обеспечения безопасности местных жителей УГИБДД по Тамбовской области направило обращение в адрес администрации с соответствующими предложениями.
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