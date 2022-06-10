Артем Александров: «Городские чиновники игнорируют горожан» Комментариев: 0



«За годы своей общественной работы взаимодействовал со многими руководителями администрации города, но такого бардака, как сейчас, не встречал», - отмечает Александров.



По словам депутата часто чиновники на конкретные вопросы граждан или депутатов отвечают формально и не по существу, а порой вообще не отвечают или это делают с серьезным нарушением сроков, например, через несколько месяцев после поступления обращения.



«В 2022 году у меня «зависло» несколько обращений в интересах граждан, в том числе по ремонту дорог», - пишет депутат.



В качестве показательного примера он привел бездействие чиновников по проблеме безопасности дорожного движения во дворе дома № 25 по ул. Куйбышева, где после сноса властями бетонных вазонов, которые разделяли транспортные потоки, двор превратился в проезжую часть.



«Жильцы дома писали М.Ю. Косенкову, я также как депутат предлагал конкретные варианты решения вопроса на Думе и в письменном виде, даже из ГИБДД в администрацию направлялись предложения, но в ответ приходят отписки. По просьбе жильцов дома еще в мае через приемную мы записались на встречу с М.Ю. Косенковым, три раза звонили в приемную, когда все-таки будет назначена встреча с руководителем администрации, я сам ему лично писал, а в ответ тишина. Ни даты встречи, не решения вопроса в интересах жителей города. Проще достучаться до небес, чем до чиновников администрации города Тамбова», - заявил Артем Александров. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров в своем Telegram канале раскритиковал работу администрации города Тамбова с обращениями граждан.- отмечает Александров.По словам депутата часто чиновники на конкретные вопросы граждан или депутатов отвечают формально и не по существу, а порой вообще не отвечают или это делают с серьезным нарушением сроков, например, через несколько месяцев после поступления обращения.- пишет депутат.В качестве показательного примера он привел бездействие чиновников по проблеме безопасности дорожного движения во дворе дома № 25 по ул. Куйбышева, где после сноса властями бетонных вазонов, которые разделяли транспортные потоки, двор превратился в проезжую часть.- заявил Артем Александров.



