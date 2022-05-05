Артем Александров: «Кто кого вводит в заблуждение - большой вопрос» Комментариев: 0



Вчера в Тамбовской городской Думе заявили, что каких-либо запросов по данному вопросу в городскую Думу не поступало, в материалах сетевых изданий дано свободное толкование принятого решения. «Оплата труда главы администрации Тамбова Косенкова М.Ю. остается прежней и не менялась, осуществляется в соответствие с заключенным с ним 1 февраля 2022 года контрактом, в котором установлен размер ежемесячного денежного поощрения 6,8 должностного оклада», - отметили в городской Думе.



По словам депутата Артема Александрова, согласно решению Думы, которое вступает в силу на следующий день после опубликования, на главу города (председателя гордумы) возложена обязанность заключить дополнительное соглашение, как раз о повышении вознаграждения с главой администрации города.



«В принципе можно было на Думе внести поправку, что изменения распространяются на следующего руководителя администрации города, что сделано не было, как впрочем, не поступило никаких разъяснений от Максима Косенкова во время рассмотрения вопроса на Думе, что он отказывается от прибавки. Поэтому кто кого вводит в заблуждение - большой вопрос», - считает Артем Александров.



Кроме того, депутат отметил, что в новом созыве гордумы у администрации города уже вошло в порочную практику вносить спорные вопросы, будь-то повышение тарифов или о безвозмездной передачи городской собственности, в день заседания Думы. При таком раскладе не то что горожане не могут ознакомиться с вопросами, а даже сами депутаты. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров прокомментировал обвинения в свой адрес, что он, а также некоторые СМИ, якобы распространили искаженную информацию, касающуюся решения депутатов увеличить ежемесячное денежное поощрение главе администрации города Тамбова с 6,8 до 8,3 должностных окладов.- отметили в городской Думе.По словам депутата Артема Александрова, согласно решению Думы, которое вступает в силу на следующий день после опубликования, на главу города (председателя гордумы) возложена обязанность заключить дополнительное соглашение, как раз о повышении вознаграждения с главой администрации города., - считает Артем Александров.Кроме того, депутат отметил, что в новом созыве гордумы у администрации города уже вошло в порочную практику вносить спорные вопросы, будь-то повышение тарифов или о безвозмездной передачи городской собственности, в день заседания Думы. При таком раскладе не то что горожане не могут ознакомиться с вопросами, а даже сами депутаты.



