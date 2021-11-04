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Тамбовчане требуют закрыть ритуальные магазины в жилых домах
Сегодня, 10:54
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Жители города Тамбова продолжают борьбу против незаконного размещения в жилых домах магазинов ритуальных услуг. Ситуация сложилась в домах по улице Чичканова и Б. Васильева.
Несмотря на то, что существует прямой запрет размещать в жилых домах магазины ритуальных услуг, в Тамбове они продолжают действовать. В частности, депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров за последние четыре года двенадцать раз направлял депутатские обращения в органы прокуратуры, писал жалобы в администрацию города Тамбова, Роспотребнадзор, но до сих пор подобные учреждения работают.
Депутат решил обратиться к Генеральному прокурору РФ с просьбой вмешаться в ситуацию. Ранее Генпрокуратура уже давала ответ в июле 2021 года, в котором пояснялось, что управление государственного жилищного надзора Тамбовской области не принимало никаких мер, направленных на недопустимость нарушения прав граждан в сфере жилищного законодательства. Тем временем «ритуалки» в домах до сих пор работают.
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