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В Тамбовской области стартовал фестиваль «Весь Рахманинов»

Вчера, 11:50
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В Тамбовской области стартовал фестиваль «Весь Рахманинов»14 июля в Тамбове на площади Ленина состоялся первый концерт фестиваля «Весь Рахманинов» (12+), посвященного 150-летию выдающегося композитора, дирижера и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Это является главным событием в рамках празднования юбилея композитора.

Фестиваль продлится три дня: 14 и 15 июля он будет проходить на площади Ленина в Тамбове, а 16 июля - в «Ивановке». В течение этих дней на сцене выступят мировые звезды классической музыки.

Это событие имеет особое значение не только для Тамбовской области, но и для всей России. Оно включено в федеральный план празднования 150-летия Рахманинова.

Фото: Ольга Смыкова
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