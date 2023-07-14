|
|
В Тамбовской области стартовал фестиваль «Весь Рахманинов»
14 июля в Тамбове на площади Ленина состоялся первый концерт фестиваля «Весь Рахманинов» (12+), посвященного 150-летию выдающегося композитора, дирижера и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Это является главным событием в рамках празднования юбилея композитора.
Фестиваль продлится три дня: 14 и 15 июля он будет проходить на площади Ленина в Тамбове, а 16 июля - в «Ивановке». В течение этих дней на сцене выступят мировые звезды классической музыки.
Это событие имеет особое значение не только для Тамбовской области, но и для всей России. Оно включено в федеральный план празднования 150-летия Рахманинова.
Фото: Ольга Смыкова
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Жители деревни Малиновка расположенной в микрорайоне "Сердце Малиновки" Тамбовского округа, обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову, чтобы пожаловаться на проблему свалок строительного мусора, которые появились на дороге, ведущей к деревне Селезни.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства области, жалобы жителей Притамбовья на вырубку сосен около Котовского водохранилища на реке Лесной Тамбова не связана со строительством базы отдыха.
14 июля в Тамбове на площади Ленина состоялся первый концерт фестиваля «Весь Рахманинов» (12+), посвященного 150-летию выдающегося композитора, дирижера и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Это является главным событием в рамках празднования юбилея композитора.
Сегодня утром, около 9:00, произошло дорожное происшествие на территории Мичуринского района Тамбовской области. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального УГИБДД, на участке дороги Р-22 «Каспий» на 382-м километре произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai
В научном городе был установлен бюст Зои Космодемьянской, Героя Советского Союза. Об этом сообщает газета "Мичуринская правда".
Вечером 13 июля на улице Пролетарской в Тамбове произошло столкновение автомобиля скорой помощи и иномарки. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, 50-летний мужчина, двигался по встречной полосе с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Однако, не убедившись в обеспечении
В городе Тамбов была создана новая средняя общеобразовательная школа под номером 17. Это решение было официально утверждено главой администрации Максимом Косенковым. Школа будет размещена в здании по адресу улица Защитной, 1а, которое в настоящее время является вторым корпусом 24-й школы. Второй
Советник юстиции Александр Сергеевич Алленых был назначен прокурором города Моршанска на срок пяти лет по приказу Генерального прокурора РФ.
АО "ТСК" подводит итоги первого полугодия работы по сбору вторсырья в желтые контейнеры. За прошедшие шесть месяцев 2023 года было собрано 171 тонна вторичного сырья, включая 136 тонн пластика, 19 тонн стекла, 14 тонн картона и 2 тонны металла.
По последней информации от Министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регион готовится к началу уборки озимой пшеницы. В ближайшее время фермеры из южных муниципальных округов приступят к сбору урожая.
Пресс-служба Тамбовской области сообщила, что в первом полугодии 2023 года было введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% превышает результаты аналогичного периода в 2022 году.
Предприятия ГАП "Ресурс", включающей несколько филиалов ОАО "Токарёвская птицефабрика", ожидают проверки контролирующих органов не только на территории Тамбовской области, но и в других регионах, где агрохолдинг имеет аналогичные производственные площадки. По информации межрегиональной
В соответствии с официальным сообщением администрации Тамбова, до конца текущего года планируется провести снос старых зданий, расположенных по адресу улица Советская/Кронштадтская, 78/10. Это решение было принято после того, как все жильцы были переселены.
В Тамбовской области в период с 2024 по 2025 годы будет проведен капитальный ремонт 20 зданий школ, общая сумма которого составит 1,7 млрд рублей. Данные о ходе выполнения программы в текущем году и планах на будущий период были обсуждены на заседании оперативного штаба по реализации нацпроектов,
В распоряжении бизнес-издания "Абирег" оказались результаты аудита финансово-хозяйственной и закупочной деятельности медицинских учреждений Тамбовской области за период с 2020 по 2022 годы. Проверка выявила множество нарушений.
В Тамбовской области активно реализуется региональный проект, включенный в национальный проект "Экология", который посвящен сохранению уникальных водных объектов. В рамках этой инициативы в настоящее время осуществляются работы по расчистке нескольких рек региона.
По словам председателя комитета ЖКХ города Тамбова, Сергея Серегина, Фонд капитального ремонта Тамбовской области выделяет более 900 миллионов рублей на обновление многоквартирных домов в областном центре в текущем году. Эта сумма значительно превышает прошлогодний бюджет и составляет 2,5-кратный
Глава Тамбовской области, Максим Егоров, осмотрел строительные площадки двух проблемных объектов в Тамбове: дома №72А на улице Коммунальная и дома №77Б на улице Киквидзе. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой Правительства Тамбовской области, Максим Егоров поручил завершить
Благоустройство парка Воинской славы в Котовске ещё не началось, но уже вызывает некоторые вопросы. Оказалось, что проект стоимостью 25 миллионов рублей был разделен между несколькими подрядчиками, которые не обладают высокой репутацией в успешной реализации подобных проектов.
Конкурс на замещение должности главы города Рассказово запланирован на 30 августа и был одобрен на внеочередном заседании депутатов Рассказовского городского Совета народных депутатов.
"Тамбовская управляющая компания" снова подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд. Сумма исковых требований составляет почти 222 млн рублей.