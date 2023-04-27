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Котовск оказался в числе отстающих в голосовании за объекты благоустройства

Сегодня, 11:54
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Котовск оказался в числе отстающих в голосовании за объекты благоустройстваЖители Котовска смогут выбрать одно из четырех общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году: сквер рядом со школой-ЭКОТЕХ, парк Воинской славы, пристань в парке культуры и сквер между домами № 5 и № 7 на улице 9-й Пятилетки. Голосование доступно на сайте до 31 мая и открыто для всех жителей, старше 14 лет.

Процесс выбора объектов благоустройства и участие жителей в этом являются персональной ответственностью городских руководителей. Как сообщает котовская газета «Наш вестник» глава Котовска Алексей Плахотников, справляется с этой задачей не совсем удовлетворительно. Учитывая, что на благоустройство города выделяются миллионы рублей из федерального и областного бюджетов.

На данный момент, менее 2 тысяч человек в Котовске проголосовали за объекты благоустройства, что очень мало. В то же время Моршанск под руководством Алексея Банникова является лидером почти 4 тысячами голосов.

Как сообщает издание - это не первый случай халатного отношения главы города, Алексея Плахотникова, к исполнению своих обязанностей. В начале апреля большая критика со стороны жителей Котовска вызвала новый бассейн "Мечта", открытый в марте.

Фото: tambovtoday.ru
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