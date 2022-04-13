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Сквер на «ТЭЦ» могут благоустроить
Сегодня, 10:59
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Стартовало голосование по объектам благоустройства, которое намечено в 2023 году. Жители муниципальных образований могут на сайт «Городской среды» через госуслуги проголосовать за территорию, которая может стать победителем для проведения благоустройства.
В городе Тамбове можно выбрать следующие территории:
– территория Ахлябиновской рощи;
– общественная территория в районе стадиона «Динамо»;
– общественная территория «Автоград», ул. Советская, д. №198а;
– сквер в районе пересечения Моршанского шоссе и ул. Урожайной (сквер на «ТЭЦ»);
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