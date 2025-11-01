Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Вандал с «Арбата» отбывает 15 суток: полиция проверяет его причастность к порче памятника Зое Космодемьянской

Вандал с «Арбата» отбывает 15 суток: полиция проверяет его причастность к порче памятника Зое Космодемьянской

Вчера, 23:06
В Тамбове полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении надписей на арт-объекты пешеходной зоны в центре города, известной как Тамбовский Арбат. Его личность удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения и оперативной информации. Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ — вандализм. Параллельно суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.

Широкую огласку получило и видеообращение задержанного, в котором он приносит извинения горожанам. Однако почему взрослый мужчина решился на подобные действия — остаётся без ответа. Тем временем полиция проверяет его возможную причастность к нанесению надписей на памятнике Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Если этот факт подтвердится, действия вандала могут быть переквалифицированы по ст. 243.4 УК РФ — осквернение символов воинской славы и мемориальных сооружений, посвящённых борьбе с фашизмом.

Отметим, что в данном случае сотрудники полиции сработали оперативно. Однако случаи с появлением на улицах Тамбова граффити с рекламой запрещённых веществ по-прежнему остаются нераскрытыми, а подобные «теги» продолжают появляться в разных районах города с завидным постоянством.
В Тамбове обсудили стратегию развития региона до 2036 года

Вчера, 15:20
0
В «Стромов-центре» Державинского университета прошла стратегическая сессия — один из ключевых этапов подготовки новой Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2036 года. В мероприятии приняли участие представители власти, муниципалитетов, вузов, бизнеса и общественных

Суд оставил в силе штраф предпринимателю за поставку фальсифицированного масла в детсад и больницу

1 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность штрафа в размере 20 тыс. руб., наложенного на индивидуального предпринимателя Виталия Мордасова. Россельхознадзор привлек его к ответственности за поставку фальсифицированного сливочного масла в детский сад и районную больницу. Проверка в

С бывших владельцев ДК «Авангард» в Мичуринске взыскали по 2 млн рублей

1 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск администрации Мичуринска к бывшим руководителям ООО «Авангард» Олегу Утешеву и Виктору Местюкову. Суд взыскал с них в пользу муниципалитета по 2 млн руб. задолженности, а также около 90 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета. Решение

В Тамбове началось заселение первого арендного дома для студентов Державинского университета

31 октября 2025
0
В Тамбове стартовало заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новый 17-этажный дом, один из этажей которого подземный, рассчитан примерно на 500 человек. В здании расположено

Минимущество Тамбовской области подало в суд на Сбербанк из-за ипотеки на имущество «Первомайскхиммаша»

31 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск министерства имущественных отношений и госзаказа региона к ПАО «Сбербанк России». Ведомство требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на объект недвижимости. Как следует из материалов дела, спор связан с банкротством АО

Плотина на Цне: ремонт сорван, подрядчики в судах, а река без безопасного гидросооружения

31 октября 2025
0
В Тамбове снова повис очередной строительный проект. Капремонт моста-плотины в районе Пригородного леса, начатый ещё в 2022 году, остановлен, контракты расторгнуты, подрядчики судятся с заказчиком, а на объекте не ведётся никаких работ. Изначально на замену щитов и укрепление плотины планировали

В Тамбове завершилось строительство парка отдыха «Ласки»

31 октября 2025
0
В Тамбове подходит к завершению благоустройство парка отдыха «Ласки» — одного из самых ожидаемых городских проектов последних лет. Работы по его созданию выполняла местная компания ООО «Азимут», которая в марте этого года выиграла торги, предложив цену почти 95 млн руб., снизив первоначальную

В Тамбове задержали мужчину, разрисовавшего объекты на Коммунальной и памятник Зое Космодемьянской

30 октября 2025
0
В Тамбове полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в порче арт-объектов на Тамбовском Арбате. Сообщение о надписях, появившихся на пешеходной зоне, поступило в полицию 28 октября от сотрудников городского управления благоустройства. Оперативная группа прибыла на место, опросила

В Тамбове директор дорожной компании подозревается в хищении более 200 млн рублей

30 октября 2025
0
Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин, отправленный под стражу 27 октября, стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве. По данным УФСБ России по Тамбовской области, при исполнении госконтракта на капитальный ремонт одной из региональных автодорог с июля 2021 по октябрь 2022 года

В Тамбовской области запретили приватизацию сельхозземель до 2050 года

30 октября 2025
0
Депутаты областной думы приняли закон о введении моратория на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. Запрет будет действовать до 2050 года. Законопроект предложил губернатор Евгений Первышов. По его словам, решение «обеспечит стабильный доход бюджета и условия для экономического

Дело «Махаона»: почти 20 млн рублей взыскано с осуждённого за мошенничество застройщика

30 октября 2025
0
История с долгостроем на Советской, 192А в Тамбове получила продолжение. Люберецкий городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры Тамбовской области к фактическому руководителю ООО «Махаон» Хасану Джавадову о взыскании 19,8 млн руб. в доход государства. Эти средства ранее были

Моршанские фигуристки завоевали пять призовых мест на соревнованиях в Пензенской области

29 октября 2025
0
Юные спортсменки отделения фигурного катания ДЮСШ города Моршанска блестяще выступили на соревнованиях в Кузнецке Пензенской области, привезя домой пять наград разного достоинства. Как сообщили в спортивной школе, моршанские фигуристки соревновались в нескольких возрастных и квалификационных

В Тамбовской областной Думе определяют, кому достанется мандат Сергея Мягких

29 октября 2025
0
Сегодня депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата седьмого созыва Сергея Мягких. Он был избран по партийному списку партии «Родина», и теперь его мандат перейдёт другому представителю этого политического объединения. Как пояснили в избирательной

База отдыха «Тихий угол» под Тамбовом вновь выставлена на продажу — теперь за 27 миллионов рублей

29 октября 2025
0
Бывшая ведомственная база отдыха «Тихий угол», расположенная в живописном Горельском лесхозе рядом с посёлком Гусева Поляна, снова ищет нового владельца. Как сообщили на площадках коммерческой недвижимости, объект выставлен на продажу за 27 млн рублей — почти вдвое дороже, чем год назад. Весной

Губернатору доложили о нарушениях «РКС-Тамбов»: реке Цне нанесён ущерб на сотни миллионов рублей

29 октября 2025
0
В Тамбове разгорается конфликт между Росприроднадзором и концессионером городских очистных сооружений — компанией «РКС-Тамбов». По данным надзорного ведомства, ущерб реке Цне превышает 400 млн рублей, и если предприятие не согласится компенсировать вред добровольно, последует судебное

Вандализм на тамбовском Арбате попал на камеры: полиция проводит проверку

28 октября 2025
0
В центре Тамбова зафиксирован очередной случай вандализма — неизвестный мужчина нанёс надписи на недавно установленные элементы благоустройства на улице Коммунальной (Арбат). Нарушителя запечатлели новые «умные» камеры наблюдения, установленные в рамках городского проекта по повышению безопасности.

В ТГУ имени Державина вручили награды преподавателям и сотрудникам университета

28 октября 2025
0
В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина состоялось заседание Учёного совета, на котором ректор Павел Моисеев вручил сотрудникам и преподавателям награды за вклад в развитие университета. Серебряной медалью Минюста России «За содействие» награждён руководитель юридической

Подполковник Рифат Измайлов встретился с мичуринскими школьниками и рассказал о службе в зоне СВО

28 октября 2025
0
Каждая эпоха рождает своих героев. Если для прошлых поколений примером мужества были участники Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, то сегодня героизм проявляют участники специальной военной операции. Ветеранские организации Мичуринска активно привлекают их к военно-патриотическому

Депутат Тамбовской облдумы Сергей Мягких добровольно сложил полномочия

28 октября 2025
0
На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы, которое состоится 29 октября, депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по труду и социальной политике Сергея Мягких. Как сообщает пресс-служба парламента, Мягких подал заявление об уходе по собственному

В России зарегистрировали региональный бренд «Тамбовский картофель»

27 октября 2025
0
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новое географическое указание — «Тамбовский картофель». Как отмечают в ведомстве, этот бренд отражает уникальные природные условия региона, давние традиции возделывания и высокое качество продукции, за которое
