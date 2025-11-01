|
|
Вандал с «Арбата» отбывает 15 суток: полиция проверяет его причастность к порче памятника Зое Космодемьянской
В Тамбове полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении надписей на арт-объекты пешеходной зоны в центре города, известной как Тамбовский Арбат. Его личность удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения и оперативной информации. Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ — вандализм. Параллельно суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.
Широкую огласку получило и видеообращение задержанного, в котором он приносит извинения горожанам. Однако почему взрослый мужчина решился на подобные действия — остаётся без ответа. Тем временем полиция проверяет его возможную причастность к нанесению надписей на памятнике Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Если этот факт подтвердится, действия вандала могут быть переквалифицированы по ст. 243.4 УК РФ — осквернение символов воинской славы и мемориальных сооружений, посвящённых борьбе с фашизмом.
Отметим, что в данном случае сотрудники полиции сработали оперативно. Однако случаи с появлением на улицах Тамбова граффити с рекламой запрещённых веществ по-прежнему остаются нераскрытыми, а подобные «теги» продолжают появляться в разных районах города с завидным постоянством.
|
