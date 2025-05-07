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Реставрация памятника Зое Космодемьянской в Тамбове не уложилась в срок

7 мая 2025
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Реставрация памятника Зое Космодемьянской в Тамбове не уложилась в срокРеставрационные работы на одном из главных символов Тамбова — памятнике Герою Советского Союза Зое Космодемьянской — и благоустройство прилегающего сквера в центре города не были завершены к установленному контрактом сроку. По документам сдача объекта должна была состояться до 30 апреля, однако подрядчики планируют завершить работы лишь к 8 мая — накануне празднования 80-летия Победы.

Монумент, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, реставрирует компания ООО «Наследие-Проект» из Подмосковья. Стоимость контракта — 31 млн рублей. Работы по благоустройству сквера и общей реконструкции выполняет орловская фирма ООО «Триумф», с которой заключён контракт на сумму 54 млн рублей.

Несмотря на раннюю весну и благоприятные погодные условия, исполнителям не удалось уложиться в график. Контрактами предусмотрены меры ответственности за нарушение сроков, однако на данный момент неизвестно, будут ли применены штрафные санкции к подрядным организациям.

Памятник Зое Космодемьянской был установлен в Тамбове в 1947 году и стал важным элементом исторической памяти и городской идентичности. Его обновление приурочено к юбилею Великой Победы, и власти намерены завершить работы в преддверии торжеств.

Фото: тг-канал Максима Косенкова
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