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В Тамбове выбрали подрядчика для реставрации памятника Зое Космодемьянской
Вчера, 14:41
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Реконструкцией памятника Зое Космодемьянской в Тамбове займётся компания ООО «Наследие-Проект», которая предложила на аукционе цену в 31,2 млн рублей при начальной стоимости контракта в 34,9 млн рублей. Договор между подрядчиком и дирекцией благоустройства города был заключён 23 декабря.
Памятник, созданный в 1945 году скульптором Матвеем Манизером, относится к объектам культурного наследия федерального значения. Для его реставрации требуется лицензия Минкульта, которую ООО «Наследие-Проект» имеет с 2019 года. Компания обладает опытом выполнения аналогичных работ в Курске, Магнитогорске, Брянской области и других регионах.
Проект реставрации, разработанный мичуринской фирмой «Аварх» за 2,2 млн рублей, включает замену гранитной облицовки стен и горизонтальной площадки, выравнивание лестничных ступеней, замену боковых элементов лестничного марша. Скульптура будет очищена от загрязнений и окислов, а также приведена в соответствие с современными стандартами сохранения культурного наследия.
Завершить работы планируется до 1 мая 2025 года.
Фото: Алексей Бучнев ТОП 68
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