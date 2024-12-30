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В Тамбове благоустроят Соборную площадь и сквер Зои Космодемьянской

Вчера, 09:04
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В Тамбове благоустроят Соборную площадь и сквер Зои КосмодемьянскойКомпания из Орла — ООО «Триумф» — займётся благоустройством двух значимых территорий Тамбова: Соборной площади и сквера с памятником Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Общая стоимость работ составит более 113 миллионов рублей, выделенных из бюджета областного центра в рамках программы формирования современной городской среды.

Контракт на благоустройство Соборной площади заключили 24 декабря после электронного аукциона. ООО «Триумф» снизило стоимость работ с начальных 77 миллионов до 59,4 миллиона рублей. Планируется укладка гранитной тротуарной плитки на участке площадью около 4,2 тысячи квадратных метров, включая устройство покрытия с северо-западной стороны колокольни для удобства прохождения верующих во время мероприятий. Работы начнутся 10 мая 2025 года и завершатся к 15 июля.

Благоустройство сквера рядом с памятником Зое Космодемьянской обойдётся в 54 миллиона рублей. Здесь уложат около 2 тысяч квадратных метров гранитной плитки красного и серого цветов и установят 652 погонных метра бордюров. Реконструкция сквера будет вестись параллельно с реставрацией памятника, которую выполнит компания «Наследие-Проект» из Балашихи.

В то же время пока остаётся нерешённой судьба реконструкции Памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и ремонта Вечного огня. На эти цели выделено 111 миллионов рублей, но подрядчика найти не удалось: электронный аукцион не привлёк ни одного участника.

Фото: ИА «Онлайн Тамбов.ру»
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