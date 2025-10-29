|
В Тамбове задержали мужчину, разрисовавшего объекты на Коммунальной и памятник Зое Космодемьянской
Вчера, 20:12
В Тамбове полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в порче арт-объектов на Тамбовском Арбате. Сообщение о надписях, появившихся на пешеходной зоне, поступило в полицию 28 октября от сотрудников городского управления благоустройства.
Оперативная группа прибыла на место, опросила очевидцев и изучила записи с камер видеонаблюдения. Личность нарушителя была установлена в короткие сроки, после чего мужчину задержали по месту жительства. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.
Задержанный записал видеообращение, в котором публично извинился перед жителями города. «Граждане Тамбова, я хочу принести вам всем искренние извинения об акте, совершённом мной на днях на улице Коммунальной. Это нанесение надписей на стенах города. Вину свою признаю полностью. Перед всеми искренне прошу прощения. Готов искупить вину, принять участие в устранении», — сказал мужчина.
Как сообщил глава администрации Тамбова Максим Косенков, аналогичные надписи были обнаружены и на монументе Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. «Эти действия могут быть квалифицированы по статье 243.4 Уголовного кодекса РФ — осквернение символов воинской славы, мемориальных сооружений, посвящённых борьбе с фашизмом», — подчеркнул он.
Фото: УМВД России по ТО
