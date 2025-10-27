|
Вандализм на тамбовском Арбате попал на камеры: полиция проводит проверку
Вчера, 18:58
В центре Тамбова зафиксирован очередной случай вандализма — неизвестный мужчина нанёс надписи на недавно установленные элементы благоустройства на улице Коммунальной (Арбат). Нарушителя запечатлели новые «умные» камеры наблюдения, установленные в рамках городского проекта по повышению безопасности.
О происшествии сообщил глава администрации Тамбова Максим Косенков. По его словам, видеозапись получена в хорошем качестве, и личность нарушителя будет установлена в ближайшее время.
«Не сомневаюсь, что полиции не составит труда расшифровать сделанные надписи. Их содержание может привести отнюдь не в Союз художников», — отметил Косенков.
Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, материалы проверки зарегистрированы, а следственно-оперативная группа уже выезжала на место происшествия. Сейчас проводится осмотр повреждённых объектов и устанавливается личность мужчины, попавшего на запись камер наблюдения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Система видеонаблюдения, о которой идёт речь, включает 22 новые интеллектуальные камеры, способные не только записывать происходящее, но и анализировать движение и поведение людей.
Напомним, случаи вандализма в регионе фиксируются регулярно. Так, в сентябре в Мучкапском округе 39-летнего местного жителя обвинили в повреждении мемориальной стелы и разрисованном портрете Героя Советского Союза. Тогда нарушителя удалось установить, и дело направлено в суд по статье 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений).
Власти Тамбова рассчитывают, что новые камеры помогут быстрее выявлять и пресекать подобные правонарушения, а виновные будут неотвратимо наказаны.
Фото: ТГ-канал Максима Косенкова
