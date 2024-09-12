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В области почтили память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской
Сегодня, 08:41
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Глава Тамбовской области Максим Егоров почтил память Зои Космодемьянской, Героя Советского Союза, в день 101-й годовщины со дня её рождения, который отмечается 13 сентября 2024 года.
В торжественном мероприятии приняли участие представители молодёжных и патриотических организаций, военнослужащие, а также руководители правоохранительных органов. В честь Зои Космодемьянской была объявлена минута молчания, после чего участники церемонии возложили цветы к её монументу.
Во время Великой Отечественной войны, в возрасте 18 лет, Зоя Космодемьянская добровольно отправилась на фронт, став бойцом диверсионно-разведывательной группы. В ноябре 1941 года она была захвачена фашистами во время выполнения задания в районе деревни Петрищево Московской области. Несмотря на жестокие пытки, 29 ноября её казнили на сельской площади. Перед казнью Зоя произнесла вдохновляющую речь, ставшую символом сопротивления нацизму.
Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза за отвагу и героизм в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. В её честь в селе Осино-Гай Тамбовской области действует музей военно-исторической славы, посвящённый Зое и её брату Александру Космодемьянскому, также Герою Советского Союза.
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