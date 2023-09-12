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100 лет со дня рождения героя Советского Союза Зои Космодемьянской

Вчера, 12:14
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100 лет со дня рождения героя Советского Союза Зои КосмодемьянскойСегодня отмечается столетие со дня рождения известной советской героини Зои Космодемьянской, которой вечно 18 лет, а память о ее подвиге бессмертна. Ее имя и подвиг были хорошо известны каждому школьнику в СССР, и сегодня мы по-прежнему уделяем внимание сохранению ее наследия, чтобы нынешнее поколение не забыло.

В музейном комплексе в Петрищеве, посвященном этой самоотверженной девушке, проводятся мероприятия для детей. В этом году для учеников из Тамбовской области была организована специальная программа. В честь этой даты, на месте, где Зоя была казнена, будут возложены живые цветы. Также состоится концерт артистов Большого театра и откроется выставка, посвященная Зое и другим молодым девушкам-героям. Этими мероприятиями мы будем помнить Зою в Петрищеве.

Директор Музейного комплекса "Зоя" Марина Роменская подчеркивает, что при рассказе о Зое они не только передают важность ее подвига, но и выражают трогательность этой истории.

Также в Тамбовской области проводятся другие юбилейные мероприятия, о которых мы расскажем позже.
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100 лет со дня рождения героя Советского Союза Зои Космодемьянской

Вчера, 12:14
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