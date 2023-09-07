В Тамбовской области пройдут юбилейные мероприятия посвященные Зое Космодемьянской Комментариев: 0



С самого начала войны Зоя Космодемьянская добровольно отправилась на фронт, где она служила в диверсионно-разведывательной группе. Она дважды проводила задания в тылу врага. Однако в ноябре 1941 года, при выполнении одной из миссий около деревни Петрищево в Рузском районе Московской области, Зою арестовали фашисты. После мучительных пыток Зоя Космодемьянскую повесили на площади сельского населенного пункта.



За мужество и героизм, проявленные Зоей Космодемьянской в борьбе с фашизмом, ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР.



Юбилейные мероприятия начнутся с открытия выставки (6+), которая начнет свою работу 12 сентября в сквере у памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. Выставка будет посвящена жизни и подвигу нашей соотечественницы, а также её брату Александру и значимому вкладу партизанского движения в общую победу над фашизмом.



13 сентября, после возложения венков к монументу Зои, запланирован автопробег (6+). Участники мероприятия посетят родину Зои Космодемьянской - село Осино-Гай в Гавриловском муниципальном округе. Здесь состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 100-летию Зои Космодемьянской. В предстоящий 13 сентября исполнится столетие со дня рождения выдающейся личности - Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, родившейся в Тамбовской области и погибшей во время Великой Отечественной войны. В этот день планируются памятные события, которые пройдут по всей стране.С самого начала войны Зоя Космодемьянская добровольно отправилась на фронт, где она служила в диверсионно-разведывательной группе. Она дважды проводила задания в тылу врага. Однако в ноябре 1941 года, при выполнении одной из миссий около деревни Петрищево в Рузском районе Московской области, Зою арестовали фашисты. После мучительных пыток Зоя Космодемьянскую повесили на площади сельского населенного пункта.За мужество и героизм, проявленные Зоей Космодемьянской в борьбе с фашизмом, ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР.Юбилейные мероприятия начнутся с открытия выставки (6+), которая начнет свою работу 12 сентября в сквере у памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. Выставка будет посвящена жизни и подвигу нашей соотечественницы, а также её брату Александру и значимому вкладу партизанского движения в общую победу над фашизмом.13 сентября, после возложения венков к монументу Зои, запланирован автопробег (6+). Участники мероприятия посетят родину Зои Космодемьянской - село Осино-Гай в Гавриловском муниципальном округе. Здесь состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 100-летию Зои Космодемьянской.



